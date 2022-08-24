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Бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца года

Ведомости

Европейский бренд нижнего белья Triumph начал закрывать свои магазины в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке ритейла.

По их данным, работу своего последнего объекта бренд может остановить до 10 декабря. По утверждению одного из собеседников издания, компания не смогла наладить цепочки поставок после начала российской спецоперации на Украине и введенных против России санкций.

При этом в одном из маркетплейсов, на продажи через которые Triumph делала ставку в последние годы, заявили газете, что не получали информации о прекращении поставок.

Как рассказала изданию региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, уход работающей в средней ценовой категории Triumph будет заметен лишь для лояльной аудитории бренда, на рынке остаются как российские, так и иностранные игроки.

Triumph, работающая в 45 странах, открыла российское подразделение в 1995 г. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. Выручка российской «дочки» компании составила в 2021 г. 700 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных