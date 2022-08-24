Бренд нижнего белья Triumph может покинуть Россию до конца года
Европейский бренд нижнего белья Triumph начал закрывать свои магазины в России, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке ритейла.
По их данным, работу своего последнего объекта бренд может остановить до 10 декабря. По утверждению одного из собеседников издания, компания не смогла наладить цепочки поставок после начала российской спецоперации на Украине и введенных против России санкций.
При этом в одном из маркетплейсов, на продажи через которые Triumph делала ставку в последние годы, заявили газете, что не получали информации о прекращении поставок.
Как рассказала изданию региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, уход работающей в средней ценовой категории Triumph будет заметен лишь для лояльной аудитории бренда, на рынке остаются как российские, так и иностранные игроки.
Triumph, работающая в 45 странах, открыла российское подразделение в 1995 г. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии. Выручка российской «дочки» компании составила в 2021 г. 700 млн руб.
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