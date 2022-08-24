Экс-менеджер Twitter обвинил соцсеть в нарушении правил обработки персональных данных
Бывший глава службы безопасности Twitter Пейтер Затко обвинил социальную сеть в том, что она допускает нарушения правил обработки персональных данных пользователей, что может угрожать их безопасности, пишет CNN со ссылкой на письмо Затко в конгресс США.
Согласно заявлению экс-главы безопасности, Twitter предоставляет доступ к системам управления и даже закрытой служебной информации слишком большому числу сотрудников. Более того, указывает Затко, некоторые из топ-менеджеров компании активно пытались скрыть наличие проблем, а как минимум один из сотрудников соцсети, добавляет он, работает на иностранные спецслужбы.
Кроме того, Затко утверждает, что Twitter не может надежно удалить данные пользователей, даже после того, как они стерли свои учетные записи. При этом компания также вводила в заблуждение регулирующие органы относительно уязвимостей платформы.
Помимо этого Затко отметил, что соцсеть попросту не имеет ресурсов, чтобы определить, какое количество ботов работает на их площадке. Именно поэтому, отмечает он, Twitter не может удовлетворить требование главы Tesla и SpaceX Илона Маска, который просит предоставить точную информацию о количестве бот-аккаунтов перед покупкой компании.
Затко также рассказал непосредственно о нынешнем главе компании — Параге Агравале. По его словам, гендиректор Twitter с его заместителем несколько раз отговаривали его от предоставления полного отчета о проблемах безопасности, требуя предоставить совету директоров сначала устный отчет о своих первоначальных выводах вместо полного письменного. Более того, Агравал требовал предоставить им сознательно отобранные или искаженные данные для создания ложного представления о ходе работы в сфере кибербезопасности.
Сам Затко был уволен из Twitter в январе 2022 г. Официальной причиной для увольнения стала «плохая работа и неэффективное руководство». В соцсети прокомментировали заявления Затко, сказав, что это «ложный рассказ о Twitter и наших методах обеспечения конфиденциальности и безопасности данных, который изобилует несоответствиями и неточностями и лишен важного контекста». В Twitter добавили, что безопасность и конфиденциальность являются важными приоритетами для компании.
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