Экс-менеджер Twitter обвинил соцсеть в нарушении правил обработки персональных данных

Затко также рассказал непосредственно о нынешнем главе компании — Параге Агравале. По его словам, гендиректор Twitter с его заместителем несколько раз отговаривали его от предоставления полного отчета о проблемах безопасности, требуя предоставить совету директоров сначала устный отчет о своих первоначальных выводах вместо полного письменного. Более того, Агравал требовал предоставить им сознательно отобранные или искаженные данные для создания ложного представления о ходе работы в сфере кибербезопасности.