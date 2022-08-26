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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о планах Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

Ведомости

Mercedes-Benz собирается продать свой завод по сборке автомобилей в подмосковном Есипово. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.

Как сообщил газете источник в одном из автоконцернов, предприятие выставлено на продажу. Другой собеседник в автопроме утверждает, что сделка находится на заключительной стадии, покупателем станет российский дилер. Отмечается, что у Mercedes есть некоторые «проблемы с документами».

По словам источника на рынке недвижимости, заводом в том числе заинтересовался дилер «Автодом». Он уточнил, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Другой собеседник подтвердил, что «Автодом» — основной претендент на покупку завода. В «Автодоме» от комментариев отказались.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркивает, что компания, которой достанется завод Mercedes-Benz в Подмосковье, не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки. По его словам, для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры. 

В июле «Коммерсантъ» сообщал, что Mercedes-Benz рассматривает разные варианты изменения формата присутствия на российском рынке. В частности, упоминалась возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, но тогда ни один из источников не отнес завод в Есипово к будущей сделке. Среди претендентов собеседники называли «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».

Тогда гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский заявлял, что в компании не видели объявления о продаже российского бизнеса автопроизводителя. В то же время он добавил, что «Автодом» интересуется «расширением текущего бизнеса или выходом в новые сегменты».

При этом в Mercedes-Benz отмечали, что не приняли конкретных решений по поводу дальнейшего ведения бизнеса в России. «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — прокомментировал в июле ситуацию представитель производителя автомобилей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных