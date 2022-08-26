«Коммерсантъ» узнал о планах Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье
Mercedes-Benz собирается продать свой завод по сборке автомобилей в подмосковном Есипово. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в автопроме и на рынке недвижимости.
Как сообщил газете источник в одном из автоконцернов, предприятие выставлено на продажу. Другой собеседник в автопроме утверждает, что сделка находится на заключительной стадии, покупателем станет российский дилер. Отмечается, что у Mercedes есть некоторые «проблемы с документами».
По словам источника на рынке недвижимости, заводом в том числе заинтересовался дилер «Автодом». Он уточнил, что в переговорах участвует Корпорация развития Московской области. Другой собеседник подтвердил, что «Автодом» — основной претендент на покупку завода. В «Автодоме» от комментариев отказались.
Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов подчеркивает, что компания, которой достанется завод Mercedes-Benz в Подмосковье, не сможет использовать его для сборки машин немецкой марки. По его словам, для этого нужны поставки от большого количества авторизованных производителей компонентов, что невозможно без поддержки штаб-квартиры.
В июле «Коммерсантъ» сообщал, что Mercedes-Benz рассматривает разные варианты изменения формата присутствия на российском рынке. В частности, упоминалась возможность продажи имущества дистрибутора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров, но тогда ни один из источников не отнес завод в Есипово к будущей сделке. Среди претендентов собеседники называли «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор».
Тогда гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский заявлял, что в компании не видели объявления о продаже российского бизнеса автопроизводителя. В то же время он добавил, что «Автодом» интересуется «расширением текущего бизнеса или выходом в новые сегменты».
При этом в Mercedes-Benz отмечали, что не приняли конкретных решений по поводу дальнейшего ведения бизнеса в России. «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — прокомментировал в июле ситуацию представитель производителя автомобилей.
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