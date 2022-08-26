«Коммерсантъ» узнал о планах Mercedes-Benz продать завод в Подмосковье

При этом в Mercedes-Benz отмечали, что не приняли конкретных решений по поводу дальнейшего ведения бизнеса в России. «Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — прокомментировал в июле ситуацию представитель производителя автомобилей.