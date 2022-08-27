Богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС
Илон Маск, Джефф Безос и другие богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Пауэлл допустил, что процентные ставки могут в очередной раз повысить.
В конце июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. Глава ФРС в своем выступлении допустил, что продолжит проводить жесткую монетарную политику с целью снижения инфляции до 2%.
Состояние крупнейших предпринимателей, как пишет Forbes, сократилось на $30 млрд. В частности, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $5,4 млрд, состояние главы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $4,5 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос потерял $6,5 млрд.
От $2 млрд до $5 млрд также потеряли Уоррен Баффетт, Ларри Эллисон, Билл Гейтс, Сергей Брин и Ларри Пейдж.
После пятничного заявления главы ФРС торги на биржах США закрылись падением индексов на 3-4%, свидетельствуют данные Investing.com. Выступление Пауэлла длилось около восьми минут, отмечает Bloomberg. По данным агентства, состояние богатейших людей США сократилось на $78 млрд.
500 богатейших людей мира потеряли за первое полугодие 2022 г. $1,4 трлн, сообщало ранее агентство Bloomberg. Состояние Маска сократилось почти на $62 млрд, Безоса – на $63 млрд, главного исполнительного директора Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга – более чем вдвое.