Богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС

В конце июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. Глава ФРС в своем выступлении допустил, что продолжит проводить жесткую монетарную политику с целью снижения инфляции до 2%.