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Богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы ФРС

Ведомости

Илон Маск, Джефф Безос и другие богатейшие бизнесмены потеряли более $30 млрд после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time. Пауэлл допустил, что процентные ставки могут в очередной раз повысить.

В конце июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. Глава ФРС в своем выступлении допустил, что продолжит проводить жесткую монетарную политику с целью снижения инфляции до 2%.

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Состояние крупнейших предпринимателей, как пишет Forbes, сократилось на $30 млрд. В частности, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $5,4 млрд, состояние главы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $4,5 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос потерял $6,5 млрд.

От $2 млрд до $5 млрд также потеряли Уоррен Баффетт, Ларри Эллисон, Билл Гейтс, Сергей Брин и Ларри Пейдж.

После пятничного заявления главы ФРС торги на биржах США закрылись падением индексов на 3-4%, свидетельствуют данные Investing.com. Выступление Пауэлла длилось около восьми минут, отмечает Bloomberg. По данным агентства, состояние богатейших людей США сократилось на $78 млрд.

500 богатейших людей мира потеряли за первое полугодие 2022 г. $1,4 трлн, сообщало ранее агентство Bloomberg. Состояние Маска сократилось почти на $62 млрд, Безоса – на $63 млрд, главного исполнительного директора Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга – более чем вдвое.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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