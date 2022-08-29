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«Коммерсантъ» узнал о планах Ericsson закрыть представительство в России

Ведомости

Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson собирается до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников. Речь в том числе идет о работниках, осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. 

Источники сообщают, 22 августа компания уведомила российское подразделение о решении закрыть представительство и уволить всех сотрудников до конца 2022 г. В Ericsson подтвердили, что в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России. При этом производитель пообещал «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.

При этом топ-менеджер крупного производителя оборудования считает, что Ericsson может выделить сервис техподдержки в самостоятельное юридическое лицо. В таком случае его учредителем станет менеджмент. Возможный сценарий подтвердил источник в одном из операторов. По мнению одного из собеседников, у операторов было достаточно времени, чтобы справляться с оборудованием без техподдержки Ericsson. Уточняется, что проблемы могут возникнуть только из-за невозможности получить от компании запчасти по гарантии.

По данным «Коммерсантъ», доля Ericsson на российском рынке составляет около 20%. Компания сотрудничала с крупнейшими операторами связи в России. Так, в марте 2020 г. МТС обновила свою сеть до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, вложив 10 млрд руб. 

Tele2 также договорился в мае 2021 г. о покупке у компании 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. В МТС и Tele2 предоставить комментарии отказались. В «Мегафоне» рассказали, что объем оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В Минцифры от комментариев отказались.

После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson. В Nokia газете сообщили, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». При этом работу в России все еще продолжает Huawei. На запрос издания в компании не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных