«Коммерсантъ» узнал о планах Ericsson закрыть представительство в России

При этом топ-менеджер крупного производителя оборудования считает, что Ericsson может выделить сервис техподдержки в самостоятельное юридическое лицо. В таком случае его учредителем станет менеджмент. Возможный сценарий подтвердил источник в одном из операторов. По мнению одного из собеседников, у операторов было достаточно времени, чтобы справляться с оборудованием без техподдержки Ericsson. Уточняется, что проблемы могут возникнуть только из-за невозможности получить от компании запчасти по гарантии.