«Коммерсантъ» узнал о планах Ericsson закрыть представительство в России
Шведский производитель телеком-оборудования Ericsson собирается до конца года закрыть представительство в России и сократить всех сотрудников. Речь в том числе идет о работниках, осуществляющих техподдержку на сетях операторов связи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
Источники сообщают, 22 августа компания уведомила российское подразделение о решении закрыть представительство и уволить всех сотрудников до конца 2022 г. В Ericsson подтвердили, что в ближайшие месяцы компания будет постепенно сворачивать деятельность в России. При этом производитель пообещал «финансовую и социальную» поддержку сотрудникам.
При этом топ-менеджер крупного производителя оборудования считает, что Ericsson может выделить сервис техподдержки в самостоятельное юридическое лицо. В таком случае его учредителем станет менеджмент. Возможный сценарий подтвердил источник в одном из операторов. По мнению одного из собеседников, у операторов было достаточно времени, чтобы справляться с оборудованием без техподдержки Ericsson. Уточняется, что проблемы могут возникнуть только из-за невозможности получить от компании запчасти по гарантии.
По данным «Коммерсантъ», доля Ericsson на российском рынке составляет около 20%. Компания сотрудничала с крупнейшими операторами связи в России. Так, в марте 2020 г. МТС обновила свою сеть до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, вложив 10 млрд руб.
Tele2 также договорился в мае 2021 г. о покупке у компании 50 тыс. базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. В МТС и Tele2 предоставить комментарии отказались. В «Мегафоне» рассказали, что объем оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В Минцифры от комментариев отказались.
После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson. В Nokia газете сообщили, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». При этом работу в России все еще продолжает Huawei. На запрос издания в компании не ответили.
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