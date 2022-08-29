Nokia окончательно покинет Россию к концу 2022 года

После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson. В Nokia ранее сообщили, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». При этом работу в России все еще продолжает Huawei.