Nokia окончательно покинет Россию к концу 2022 года
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia принял решение окончательно покинуть российский рынок, передает Reuters со ссылкой на представителя компании.
«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia и мы освободим все наши офисы», — сообщил агентству представитель компании, добавив, что официальное присутствие Nokia в стране продлится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.
Nokia, у которой в России работало около 2000 сотрудников, также заявила, что ее оставшаяся деятельность в стране связана с ограниченным обслуживанием критически важных сетей для выполнения своих контрактных и гуманитарных обязательств.
После начала спецоперации России на Украине из-за санкций крупнейшие компании в сфере телекоммуникаций заявили об уходе с российского рынка и прекращении поставок оборудования в страну. Среди них оказались Nokia и Ericsson. В Nokia ранее сообщили, что «приложат усилия, чтобы продолжить поддержку оборудования, которое работает на сетях». При этом работу в России все еще продолжает Huawei.
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