ФАС оштрафует «дочки» «Лукойла» за необоснованные цены на бензин в двух регионах

Организацию «Лукойл-Уралнефтепродукт» заподозрили в дискриминации пермских потребителей в сравнении с потребителями из других регионов в начале февраля этого года. Причиной стал резкий рост стоимости бензина на АЗС в октябре-ноябре прошлого года. По данным ФАС, тогда стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 руб. за литр, что значительно выше, чем за предыдущие девять месяцев 2021 г. Кроме того, у предприятия есть НПЗ и нефтебазы в Перми, которые позволяют снизить издержки на транспортировку топлива, что также стало причиной, по которой ФАС возбудила дело.