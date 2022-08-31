ФАС оштрафует «дочки» «Лукойла» за необоснованные цены на бензин в двух регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала завышение цен на на бензин компаниями «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Нижегородской области и Пермском крае необоснованным, сообщила пресс-служба ведомства. Компании будут оштрафованы, размер штрафа пока не назван.
«Расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали», — сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что действия компаний ущемляют права и интересы потребителей. В ближайшее время «дочки» «Лукойла» должны будут устранить нарушения. Штаб ФАС продолжит анализ ситуации на рынке нефтепродуктов.
По данным ФАС, региональные УФАС завершили рассмотрение дел в отношении компаний «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. При этом ФАС установила их доминирование на товарном рынке нефтепродуктов в границах регионов. В частности, доля «Лукойл-Уралнефтепродукта» превышает 70%.
Дело в отношении компаний «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Газпром нефть — региональные продажи» по признакам нарушения закона о защите конкуренции в Нижегородской области было возбуждено в январе этого года. Также в ФАС отметили, что дочерние организации «Лукойла» и «Газпромнефти» установили коллективное доминирование на товарном рынке нефтепродуктов. По данным Нижегородского УФАС, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов Аи-92 и Аи-95.
Организацию «Лукойл-Уралнефтепродукт» заподозрили в дискриминации пермских потребителей в сравнении с потребителями из других регионов в начале февраля этого года. Причиной стал резкий рост стоимости бензина на АЗС в октябре-ноябре прошлого года. По данным ФАС, тогда стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 руб. за литр, что значительно выше, чем за предыдущие девять месяцев 2021 г. Кроме того, у предприятия есть НПЗ и нефтебазы в Перми, которые позволяют снизить издержки на транспортировку топлива, что также стало причиной, по которой ФАС возбудила дело.
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