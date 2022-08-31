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ФАС оштрафует «дочки» «Лукойла» за необоснованные цены на бензин в двух регионах

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала завышение цен на на бензин компаниями «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт» в Нижегородской области и Пермском крае необоснованным, сообщила пресс-служба ведомства. Компании будут оштрафованы, размер штрафа пока не назван.

«Расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что действия компаний ущемляют права и интересы потребителей. В ближайшее время «дочки» «Лукойла» должны будут устранить нарушения. Штаб ФАС продолжит анализ ситуации на рынке нефтепродуктов.

По данным ФАС, региональные УФАС завершили рассмотрение дел в отношении компаний «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Лукойл-Уралнефтепродукт» по признакам нарушения закона о защите конкуренции. При этом ФАС установила их доминирование на товарном рынке нефтепродуктов в границах регионов. В частности, доля «Лукойл-Уралнефтепродукта» превышает 70%.

Дело в отношении компаний «Лукойл-Центрнефтепродукт» и «Газпром нефть — региональные продажи» по признакам нарушения закона о защите конкуренции в Нижегородской области было возбуждено в январе этого года. Также в ФАС отметили, что дочерние организации «Лукойла» и «Газпромнефти» установили коллективное доминирование на товарном рынке нефтепродуктов. По данным Нижегородского УФАС, компании реализуют автомобильное топливо по розничным ценам, значительно превышающим уровень расходов, который необходим для обеспечения производства и реализации бензинов Аи-92 и Аи-95.

Организацию «Лукойл-Уралнефтепродукт» заподозрили в дискриминации пермских потребителей в сравнении с потребителями из других регионов в начале февраля этого года. Причиной стал резкий рост стоимости бензина на АЗС в октябре-ноябре прошлого года. По данным ФАС, тогда стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 руб. за литр, что значительно выше, чем за предыдущие девять месяцев 2021 г. Кроме того, у предприятия есть НПЗ и нефтебазы в Перми, которые позволяют снизить издержки на транспортировку топлива, что также стало причиной, по которой ФАС возбудила дело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных