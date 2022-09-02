Минпромторг предложил выделить 5 млрд рублей на производство самолетов МС-21 и SSJ
Минпромторг России предлагает в 2022 г. выделить 5,1 млрд руб. на расширение производственных мощностей по выпуску самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.
В документе предлагается направить средства в виде имущественного взноса «Ростеху», откуда они поступят в уставный капитал «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).
26 августа гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что авиакомпания планирует заключить контракт на поставку 323 отечественных самолетов. Из них на новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 придется 210 воздушных судов, оборудованных отечественным двигателем ПД-14. Также «Аэрофлот» намерен купить 73 Sukhoi Superjet (SSJ100) в т. н. «импортозамещенной» версии (SSJ-New) и 40 единиц Ту-214. Всего, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., российским авиакомпаниям будет поставлено 142 единицы SSJ-New, 270 – МС-21-310, 70 – Ту-214.
Группа «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом отечественной авиатехники. Сейчас в парке АК «Аэрофлот» насчитывается 183 самолета — пять SSJ100, остальные — Boeing и Airbus в различных модификациях. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. европейским и американским производителям (включая Boeing и Airbus) запретили продавать российским авиакомпаниям ВС и запчасти к ним, проводить техобслуживание и страхование судов.
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