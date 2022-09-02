Минпромторг предложил выделить 5 млрд рублей на производство самолетов МС-21 и SSJ

Минпромторг России предлагает в 2022 г. выделить 5,1 млрд руб. на расширение производственных мощностей по выпуску самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.