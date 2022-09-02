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Минпромторг предложил выделить 5 млрд рублей на производство самолетов МС-21 и SSJ

Ведомости

Минпромторг России предлагает в 2022 г. выделить 5,1 млрд руб. на расширение производственных мощностей по выпуску самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по внесению изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.

В документе предлагается направить средства в виде имущественного взноса «Ростеху», откуда они поступят в уставный капитал «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

26 августа гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что авиакомпания планирует заключить контракт на поставку 323 отечественных самолетов. Из них на новейший российский среднемагистральный лайнер МС-21 придется 210 воздушных судов, оборудованных отечественным двигателем ПД-14. Также «Аэрофлот» намерен купить 73 Sukhoi Superjet (SSJ100) в т. н. «импортозамещенной» версии (SSJ-New) и 40 единиц Ту-214. Всего, согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., российским авиакомпаниям будет поставлено 142 единицы SSJ-New, 270 – МС-21-310, 70 – Ту-214.

Группа «Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом отечественной авиатехники. Сейчас в парке АК «Аэрофлот» насчитывается 183 самолета — пять SSJ100, остальные — Boeing и Airbus в различных модификациях. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в феврале 2022 г. европейским и американским производителям (включая Boeing и Airbus) запретили продавать российским авиакомпаниям ВС и запчасти к ним, проводить техобслуживание и страхование судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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