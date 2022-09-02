Газета
Бизнес

Доход владельца платформы OnlyFans составил $500 млн за два года

Ведомости

Лео Радвинский, владелец интернет-сервиса OnlyFans, известного как площадка для порноконтента, за последние два года получил неожиданный доход в размере $500 млн благодаря растущей популярности платформы, сообщает FT со ссылкой на отчет компании за 2021 г.

Предприниматель получил выплату в размере $284 млн в 2021 г. и $233 млн в текущем году, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапа в Великобритании и показало рост популярности платформы во время пандемии.

Радвинский, которому сейчас 40 лет, купил около 75% тогда еще малоизвестной компании OnlyFans в 2018 г. В 2020 г. выручка компании составила $400 млн, что на 540% больше по сравнению с 2019 г., причем 80% дохода поступило от клиентов из Америки. Количество создателей контента в первый год пандемии коронавируса выросло до 1,6 млн, в том числе это были Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe и Ребекка Минкофф, а число подписчиков увеличилось до 82 млн человек.

Ранее по теме: Onlyfans откажется от порнографии после роста выручки на 553% в пандемию

В годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения за год до ноября 2021 г. выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка— с $358 млн до $932 млн. В общей сложности, пользователи OnlyFans потратили на платформе почти $4,8 млрд, большая часть из которых досталась создателям контента.

По прибыли OnlyFans значительно превзошла MindGeek, управляющую Pornhub и другими сайтами для взрослых. В последние годы компания пыталась создать более массовый бренд, утверждая, что пользователи продают не только сексуальный контент. Однако данные о распределении своих доходов OnlyFans пока не раскрыла, пишет FT.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных