Доход владельца платформы OnlyFans составил $500 млн за два года

Радвинский, которому сейчас 40 лет, купил около 75% тогда еще малоизвестной компании OnlyFans в 2018 г. В 2020 г. выручка компании составила $400 млн, что на 540% больше по сравнению с 2019 г., причем 80% дохода поступило от клиентов из Америки. Количество создателей контента в первый год пандемии коронавируса выросло до 1,6 млн, в том числе это были Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe и Ребекка Минкофф, а число подписчиков увеличилось до 82 млн человек.