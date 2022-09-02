Доход владельца платформы OnlyFans составил $500 млн за два года
Лео Радвинский, владелец интернет-сервиса OnlyFans, известного как площадка для порноконтента, за последние два года получил неожиданный доход в размере $500 млн благодаря растущей популярности платформы, сообщает FT со ссылкой на отчет компании за 2021 г.
Предприниматель получил выплату в размере $284 млн в 2021 г. и $233 млн в текущем году, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапа в Великобритании и показало рост популярности платформы во время пандемии.
Радвинский, которому сейчас 40 лет, купил около 75% тогда еще малоизвестной компании OnlyFans в 2018 г. В 2020 г. выручка компании составила $400 млн, что на 540% больше по сравнению с 2019 г., причем 80% дохода поступило от клиентов из Америки. Количество создателей контента в первый год пандемии коронавируса выросло до 1,6 млн, в том числе это были Cardi B, DJ Khaled, Fat Joe и Ребекка Минкофф, а число подписчиков увеличилось до 82 млн человек.
В годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения за год до ноября 2021 г. выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка— с $358 млн до $932 млн. В общей сложности, пользователи OnlyFans потратили на платформе почти $4,8 млрд, большая часть из которых досталась создателям контента.
По прибыли OnlyFans значительно превзошла MindGeek, управляющую Pornhub и другими сайтами для взрослых. В последние годы компания пыталась создать более массовый бренд, утверждая, что пользователи продают не только сексуальный контент. Однако данные о распределении своих доходов OnlyFans пока не раскрыла, пишет FT.
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