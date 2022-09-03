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Японская Hino Motors отказалась строить завод в Химках

Ведомости

Дочерняя компания Toyota Hino Motors отказалась продолжать строительство завода в Подмосковье, сообщил телеканал NHK. Предприятие строило в Химках завод по сборке грузовиков с 2019 г.

«Изначально компания планировала расширить свой бизнес в России за счет организации местного производства в ожидании значительного роста спроса на грузовые автомобили в России», — отмечает телеканал.

По данным NHK, строительство завода пришлось отменить в связи с задержкой работ и возникновением налоговых проблем, на это решение не повлияли боевые действия на Украине. Ограничение на экспорт японских грузовиков в Россию рассматривается как временное, говорится также в материале.

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Hino Motors при этом намерена удвоить объем своих мировых продаж к 2025 финансовому году за счет укрепления своего положения в России и Юго-Восточной Азии, однако для этого компании, как пишет NHK, предстоит пересмотреть свою зарубежную бизнес-стратегию.

В 2017 г. правительство Московской области сообщило, что производство мало- и среднетоннажных грузовиков Hino начнется в середине 2019 г., а мощность завода составит 2000 машин в год. Вице-президент Hino Motors, Ltd Сатору Мори отмечал, что завод решили построить в Московской области, поскольку регион обладает «самым большим спросом на грузовики» и в нем работает «высококвалифицированный персонал». Планировалось, что на российском заводе Hino будут собирать мало- и среднетоннажные грузовики массой 3,5, 7,5, 12 и 18 т.

В конце декабря прошлого года глава Isuzu Rus Фабрис Горлье сообщил «Коммерсанту» о приостановке проекта по строительству завода Hino Motors в Подмосковье. Таким образом, срок запуска объекта был сдвинут в третий раз — на начало 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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