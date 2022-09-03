Японская Hino Motors отказалась строить завод в Химках

В 2017 г. правительство Московской области сообщило, что производство мало- и среднетоннажных грузовиков Hino начнется в середине 2019 г., а мощность завода составит 2000 машин в год. Вице-президент Hino Motors, Ltd Сатору Мори отмечал, что завод решили построить в Московской области, поскольку регион обладает «самым большим спросом на грузовики» и в нем работает «высококвалифицированный персонал». Планировалось, что на российском заводе Hino будут собирать мало- и среднетоннажные грузовики массой 3,5, 7,5, 12 и 18 т.