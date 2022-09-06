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X5 Group выйдет на рынок на Дальнем Востоке

Ведомости

Ритейлер X5 Group планирует направить до 10 млрд руб. на развитие магазинов и распределительных центров на Дальнем Востоке, об этом сообщила пресс-служба компании.

«X5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), предполагающее начало операционной деятельности компании в Дальневосточном федеральном округе», — сказано в сообщении.

Ранее в эфире телеканала РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева сообщила, что среди регионов Дальнего Востока потенциальными для выхода рассматриваются Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, а также Амурская область. Она предположила, что в следующем году будет открыто около ста магазинов формата «у дома».

Уточняется, что соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в присутствии вице-премьера РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Документ также подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и президент X5 Group Екатерина Лобачева.

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Согласно документу, участники определят перечень мероприятий, необходимых для выхода торговой сети в ДФО, в том числе определят потребность в инфраструктуре (электроэнергии и земельных участках для распределительных центров) и логистике (подъездных путях железных дорог и автотранспорта). По итогам комплексного анализа X5 Group даст оценку возможному развитию современной розничной торговой сети в регионе. КРДВ окажет содействие в подборе земельных участков для строительства логистической инфраструктуры, а также в получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), что даст возможность получать льготные административные и налоговые условия.

Трутнев отметил, что развитие этого проекта позволит снизить стоимость продуктов в магазинах на Дальнем Востоке, а также даст возможности местным аграриям сформировать новые каналы сбыта продукции, что приведет к «увеличению производств, освоению новых посевных площадей, потому что когда люди будут понимать, что их продукция востребована, то могут больше выпускать сельскохозяйственной продукции».

Сейчас магазины X5 Group представлены в семи из восьми федеральных округов, то есть во всех, кроме Дальневосточного. Всего у компании более 19 000 магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных