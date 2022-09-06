X5 Group выйдет на рынок на Дальнем Востоке

Согласно документу, участники определят перечень мероприятий, необходимых для выхода торговой сети в ДФО, в том числе определят потребность в инфраструктуре (электроэнергии и земельных участках для распределительных центров) и логистике (подъездных путях железных дорог и автотранспорта). По итогам комплексного анализа X5 Group даст оценку возможному развитию современной розничной торговой сети в регионе. КРДВ окажет содействие в подборе земельных участков для строительства логистической инфраструктуры, а также в получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), что даст возможность получать льготные административные и налоговые условия.