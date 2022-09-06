X5 Group выйдет на рынок на Дальнем Востоке
«X5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), предполагающее начало операционной деятельности компании в Дальневосточном федеральном округе», — сказано в сообщении.
Ранее в эфире телеканала РБК президент X5 Group Екатерина Лобачева сообщила, что среди регионов Дальнего Востока потенциальными для выхода рассматриваются Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, а также Амурская область. Она предположила, что в следующем году будет открыто около ста магазинов формата «у дома».
Уточняется, что соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в присутствии вице-премьера РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Документ также подписали генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев и президент X5 Group Екатерина Лобачева.
Согласно документу, участники определят перечень мероприятий, необходимых для выхода торговой сети в ДФО, в том числе определят потребность в инфраструктуре (электроэнергии и земельных участках для распределительных центров) и логистике (подъездных путях железных дорог и автотранспорта). По итогам комплексного анализа X5 Group даст оценку возможному развитию современной розничной торговой сети в регионе. КРДВ окажет содействие в подборе земельных участков для строительства логистической инфраструктуры, а также в получении статуса резидента территории опережающего развития (ТОР), что даст возможность получать льготные административные и налоговые условия.
Трутнев отметил, что развитие этого проекта позволит снизить стоимость продуктов в магазинах на Дальнем Востоке, а также даст возможности местным аграриям сформировать новые каналы сбыта продукции, что приведет к «увеличению производств, освоению новых посевных площадей, потому что когда люди будут понимать, что их продукция востребована, то могут больше выпускать сельскохозяйственной продукции».
Сейчас магазины X5 Group представлены в семи из восьми федеральных округов, то есть во всех, кроме Дальневосточного. Всего у компании более 19 000 магазинов.
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