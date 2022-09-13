Газета
Бизнес

Суд признал незаконным решение ФАС о наложении штрафа на «Т-плюс»

Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на генерирующую компанию «Т-плюс», недействительным, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, размещенные в картотеке суда.

«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — сказано в сообщении. 

«Т-плюс» в суде пыталась оспорить постановление ФАС о наложении на компанию штрафа в размере 846,5 млн руб. по делу о манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, которое было заведено в отношении действий компании в период с февраля по апрель 2019 г. В декабре прошлого года ФАС признала «Т-плюс» виновной по этому делу.

ФАС выяснила, что ценовые заявки компании оказывались выше фактических затрат на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, «а в отдельных случаях более чем в 2 раза». Подобные шаги оказывали влияние на равновесную цену на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой ценовой зоны, где «Т-плюс» занимает доминирующее положение. В результате подобное ценообразование отражалось и на итоговой стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. По версии ведомства, эти действия привели к дополнительным расходам потребителей в размере свыше 66,8 млн руб. в месяц.

В «Т-плюсе» не согласились с обвинениями ФАС. В компании отметили, что она получала один запрос от надзорного органа еще в 2019 г. и еще тогда дала необходимые пояснения.

«Т-плюс» владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: ФАС оштрафовала «Т Плюс» на 846,5 млн рублей за манипулирование ценами

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных