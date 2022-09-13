Суд признал незаконным решение ФАС о наложении штрафа на «Т-плюс»

ФАС выяснила, что ценовые заявки компании оказывались выше фактических затрат на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, «а в отдельных случаях более чем в 2 раза». Подобные шаги оказывали влияние на равновесную цену на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой ценовой зоны, где «Т-плюс» занимает доминирующее положение. В результате подобное ценообразование отражалось и на итоговой стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. По версии ведомства, эти действия привели к дополнительным расходам потребителей в размере свыше 66,8 млн руб. в месяц.