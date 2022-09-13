Суд признал незаконным решение ФАС о наложении штрафа на «Т-плюс»
Арбитражный суд Москвы признал штраф, наложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на генерирующую компанию «Т-плюс», недействительным, об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела, размещенные в картотеке суда.
«Признать решения и действия (бездействия) незаконными полностью», — сказано в сообщении.
«Т-плюс» в суде пыталась оспорить постановление ФАС о наложении на компанию штрафа в размере 846,5 млн руб. по делу о манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, которое было заведено в отношении действий компании в период с февраля по апрель 2019 г. В декабре прошлого года ФАС признала «Т-плюс» виновной по этому делу.
ФАС выяснила, что ценовые заявки компании оказывались выше фактических затрат на производство электроэнергии в среднем на 70-90%, «а в отдельных случаях более чем в 2 раза». Подобные шаги оказывали влияние на равновесную цену на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой ценовой зоны, где «Т-плюс» занимает доминирующее положение. В результате подобное ценообразование отражалось и на итоговой стоимости электроэнергии на оптовом энергорынке. По версии ведомства, эти действия привели к дополнительным расходам потребителей в размере свыше 66,8 млн руб. в месяц.
В «Т-плюсе» не согласились с обвинениями ФАС. В компании отметили, что она получала один запрос от надзорного органа еще в 2019 г. и еще тогда дала необходимые пояснения.
«Т-плюс» владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб.
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