ФАС оштрафовала «Т Плюс» на 846,5 млн рублей за манипулирование ценами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Т Плюс» на 846,5 млн руб. за манипулирование ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщила пресс-служба ведомства. В декабре прошлого года ФАС признала «Т Плюс» виновной в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии в феврале-апреле 2019 г.
«В 2021 г. ФАС России выявила, что ценовые заявки ПАО «Т Плюс» превышают значение фактических затрат на производство электроэнергии в соответствующий час в среднем на 70-90%, а в отдельных случаях более чем в 2 раза. Это оказывало влияние на формирование равновесной цены на электроэнергию в зоне свободного перетока «Вятка» первой Ценовой зоны, где компания занимает доминирующее положение», — рассказали в пресс-службе.
В ФАС отметили, что действия компании отразились на стоимости электроэнергии на оптовом рынке и привели к дополнительным расходам потребителей в 66,8 млн руб. в месяц. Из-за нарушения закона о защите конкуренции в отношении компании возбудили административное дело. По итогам рассмотрения ФАС назначила компании оборотный штраф в размере 846,5 млн руб., которые должны быть уплачены в бюджет страны.
В «Т Плюс» заявили, что удивлены решением ФАС и размером штрафа и будут оспаривать постановление ведомства. «В настоящий момент решение ФАС России, которым был установлен факт антимонопольного нарушения со стороны ПАО «Т Плюс», оспаривается в судебном порядке. При этом Арбитражный суд города Москвы не поддержал выводы и позицию антимонопольного органа, признал их неправомерными и отменил обвинительное решение и предписание. На наш взгляд, суд подробно исследовал все обстоятельства и пришел к мотивированным выводам о необоснованности претензий к ПАО «Т Плюс», — рассказали в компании.
В пресс-службе уточнили, что ФАС оспорила решение суда, жалобу рассмотрят на следующей неделе. Сейчас на различных площадках обсуждаются подходы к определению соответствия ценовых заявок на РСВ требованиям экономической обоснованности. В компании заявили, что логика ценообразования «Т Плюс» находит поддержку у других генераторов и экспертов.
«Т плюс» владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб. Вексельберг и его группа «Ренова» в 2018 г. снизили доли в T+ с 57,1 до 39,6%, тогда 17% получила кипрская Merol Trading Limited Бориса Герца – партнера бизнесмена с начала 1990-х гг.
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