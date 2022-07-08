ФАС оштрафовала «Т Плюс» на 846,5 млн рублей за манипулирование ценами

«Т плюс» владеет 50 ТЭЦ, двумя ГРЭС и двумя ГЭС общей мощностью по электроэнергии 14,6 ГВт (6% от всех электростанций РФ) и 52 000 гКал/ч по теплу (8%). Чистая прибыль по МСФО в 2020 г. выросла в 1,8 раза до 20,44 млрд руб., EBITDA снизилась на 1,8% до 59,2 млрд руб., выручка осталась примерно на уровне 2019 г. – 383,3 млрд руб. Вексельберг и его группа «Ренова» в 2018 г. снизили доли в T+ с 57,1 до 39,6%, тогда 17% получила кипрская Merol Trading Limited Бориса Герца – партнера бизнесмена с начала 1990-х гг.