Потанин продал 7,5% акций Росбанка

Потанин также уточнил, что до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников. По его словам, они получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом».