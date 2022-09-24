Потанин продал 7,5% акций Росбанка
Основатель группы «Интеррос» Владимир Потанин продал 7,5% акций Росбанка инвестиционной компании «Русфинанс», следует из материалов центра раскрытия корпоративной информации.
Как отмечает Frank Media, акции могут быть использованы для мотивационной программы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы (ЦФА).
В сентябре «Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. Бизнесмен сообщал, что целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ».
Потанин также уточнил, что до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников. По его словам, они получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом».
В мае «Интеррос» и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.