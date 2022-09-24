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Бизнес

Потанин продал 7,5% акций Росбанка

Ведомости

Основатель группы «Интеррос» Владимир Потанин продал 7,5% акций Росбанка инвестиционной компании «Русфинанс», следует из материалов центра раскрытия корпоративной информации.

Как отмечает Frank Media, акции могут быть использованы для мотивационной программы сотрудникам Росбанка через цифровые финансовые активы (ЦФА).

В сентябре «Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. Бизнесмен сообщал, что целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ».

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Потанин также уточнил, что до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка будет направлено на мотивационную программу для сотрудников. По его словам, они получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом».

В мае «Интеррос» и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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