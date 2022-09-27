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Бизнес

Яхту российского бизнесмена Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн

Ведомости

Власти Гибралтара продали с аукциона задержанную яхту Axioma российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского за $37,5 млн, сообщил ТАСС.

Имя покупателя не сообщается. Как уточнило Agence France-Presse, всего на покупку яхты претендовали 63 человека. Вырученные средства пойдут на выплату компенсаций кредиторам бизнесмена.

Газета The Guardian ранее сообщала, что яхту задержали после иска JP Morgan. В нем утверждалось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн. Банк заявлял, что тот факт, что бизнесмен оказался под санкциями, означает нарушения условий кредита. JP Morgan попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.

Судно с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном было задержано после причаливания в Гибралтаре в марте. Ее владелец попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине.

Ранее правительства Великобритании и других стран допустили, что активы попавшего под санкции бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Пумпянского могут быть конфискованы и использованы для помощи украинским беженцам.

В мае Пумпянский подал в Европейский суд иск, оспаривающий его включение в санкционные списки Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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