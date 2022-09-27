Яхту российского бизнесмена Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн

Газета The Guardian ранее сообщала, что яхту задержали после иска JP Morgan. В нем утверждалось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн. Банк заявлял, что тот факт, что бизнесмен оказался под санкциями, означает нарушения условий кредита. JP Morgan попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.