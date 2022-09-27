Яхту российского бизнесмена Пумпянского продали с аукциона за $37,5 млн
Власти Гибралтара продали с аукциона задержанную яхту Axioma российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского за $37,5 млн, сообщил ТАСС.
Имя покупателя не сообщается. Как уточнило Agence France-Presse, всего на покупку яхты претендовали 63 человека. Вырученные средства пойдут на выплату компенсаций кредиторам бизнесмена.
Газета The Guardian ранее сообщала, что яхту задержали после иска JP Morgan. В нем утверждалось, что холдинговая компания Пумпянского Pyrene Investments задолжала банку более $20 млн. Банк заявлял, что тот факт, что бизнесмен оказался под санкциями, означает нарушения условий кредита. JP Morgan попросил суды Гибралтара задержать и продать яхту.
Судно с шестью гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и спа-салоном было задержано после причаливания в Гибралтаре в марте. Ее владелец попал под санкции Великобритании на фоне ситуации на Украине.
Ранее правительства Великобритании и других стран допустили, что активы попавшего под санкции бывшего бенефициара Трубной металлургической компании (ТМК) Пумпянского могут быть конфискованы и использованы для помощи украинским беженцам.
В мае Пумпянский подал в Европейский суд иск, оспаривающий его включение в санкционные списки Евросоюза.