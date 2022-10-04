«Кассир.ру» требует от «Яндекса» 328 млн рублей по делу о «колдунщиках»

13 апреля 2021 г. ФАС возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В службе заявили, что «Яндекс» дает сервисам своей группы преимущества по привлечению внимания пользователей, за что компании грозил оборотный штраф. «Яндекс» изначально с выдвинутыми обвинениями не согласился и подал иск к ФАС о признании решений и действий незаконными.