«Кассир.ру» требует от «Яндекса» 328 млн рублей по делу о «колдунщиках»
«Кассир.ру» требует от «Яндекса» возмещения 328 млн руб. убытков по делу о «колдунщиках» – небольших виджетах сервисов компании, которые размещались в поисковой выдаче выше сайтов конкурирующих сервисов, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Кассир.ру».
Требования компании заявлены в рамках досудебного урегулирования спора. По мнению «Кассир.ру», именно таков размер упущенной выгоды компании от действий «Яндекса». По словам генерального директора «Кассир.ру» Евгения Финкельштейна, с помощью модуля быстрых ответов «Яндекс. Афиша» переманивала потенциальных клиентов компании. Он добавил, что если «Яндекс» не ответит на претензию, «Кассир.ру» обратиться в арбитражный суд – предполагается, что это может быть сделано уже после 5 октября.
В августе 2020 г. онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Яндекс». Сервисы высказали претензии к интерактивному формату в поисковой выдаче — «колдунщику», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители.
13 апреля 2021 г. ФАС возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В службе заявили, что «Яндекс» дает сервисам своей группы преимущества по привлечению внимания пользователей, за что компании грозил оборотный штраф. «Яндекс» изначально с выдвинутыми обвинениями не согласился и подал иск к ФАС о признании решений и действий незаконными.
В январе 2022 г. ФАС, «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу заключили мировое соглашение, который утвердил Арбитражный суд Москвы. В службе рассказали, что «Яндекс» признал обоснованность предупреждения ФАС и выполнил ее требования. Заявители по делу подтвердили, что компания сделала все, чтобы устранить дискриминацию в своей поисковой системе. В мае служба закрыла дело.