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ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о дискриминации других сервисов

Компании грозил штраф более чем на 4 млрд рублей
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Максим Стулов / Ведомости

ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о так называемых «колдунщиках» – небольших виджетах сервисов компании, которые размещались в поисковой выдаче «Яндекса» выше сайтов конкурирующих сервисов, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора. С соответствующими жалобами в ФАС обращалась коалиция сервисов, включая Ivi, «Авито», ЦИАН, Wildberries и др.

Представитель ФАС напомнил, что в начале года ФАС, «Яндекс» и компании, инициировавшие разбирательство, заключили мировое соглашение по этому делу, которое утвердил Арбитражный суд Москвы.

Конфликт ФАС, «Яндекса» и коалиции сервисов длится с лета 2020 г., когда компании подали в ФАС жалобу на действия «Яндекса». Из-за «колдунщиков» компании теряли трафик и вынуждены были направлять больше ресурсов на продвижение своих сервисов. Регулятор возбудил антимонопольное дело в отношении «Яндекса», по которому интернет-компании грозил штраф более 4 млрд руб.

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«Ведется продуктивная работа по интеграции десятков партнеров в поиск «Яндекса», – прокомментировал «Ведомостям» заявление ФАС представитель компании.

Участники коалиции, инициировавшие обращение в ФАС, «позитивно оценивают» исход дела. Например, «Авито» уже начал партнерскую работу с «Яндексом» по размещению виджетов компании вверху поисковой выдачи и уже видит ее предварительные результаты, сообщил «Ведомостям» представитель этого сервиса.

«В настоящее время мы не наблюдаем нарушений по данному делу», – добавил представитель Wildberries. По его словам, в результате разбирательства «удалось восстановить конкурентную среду в поисковой системе и раскрыть правила работы обогащенных поисковых ответов».

Рассмотрение антимонопольного дела ФАС шло параллельно с судебным разбирательством – в июне 2020 г. к регулятору подал иск «Яндекс», но этот процесс в начале 2022 г. завершился мировым соглашением между интернет-компанией, ФАС и сервисами, пожаловавшимися в ФАС на действия «Яндекса». В то же время этим решением остался недовольным сервис Kassir.ru. Он обжаловал заключение мирового соглашения, но в апреле 2022 г. претензии компании отклонил суд кассационной инстанции. В компании считают, что это мировое соглашение было заключено без учета интересов Kassir.ru, а значит, оно должно касаться только подписантов этого мирового соглашения, но никак не остальных участников IT-рынка России, сообщил «Ведомостям» представитель Kassir.ru. «Мы недовольны закрытием дела и продолжим добиваться справедливости», – заявил он.

В то же время, как считают в ФАС, утверждение мирового соглашения Арбитражным судом Москвы означает, что «действия, совершенные «Яндексом» для устранения ограничивающих конкуренцию факторов на рынке интернет-поиска, направлены на всех участников рынка вне зависимости от участия в подписании мирового соглашения».

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«Все участники мирового соглашения продолжают исполнять достигнутые в его рамках договоренности», – заявил «Ведомостям» представитель «Яндекса». 

Одним из условий соглашения было то, что «Яндекс» внесет 1,5 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). Эти средства предполагается направить на продвижение российских сервисов.

«Сейчас вместе с Фондом мы завершаем подготовительный процесс. Программа может стартовать в ближайшее время», – сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса».

Компания пошла навстречу заинтересованным структурам – ФАС и компаниям, которые направили жалобу, поэтому закрытие антимонопольного дела в отношении компании выглядит логичным, отметил глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Тем не менее подобные жалобы и разбирательства «однозначно будут» и в дальнейшем, уверен эксперт.

«Сегодня индустрии откровенно не до «колдунщиков», рынок претерпевает тектонические изменения, на фоне которых разбирательства ФАС выглядят уже не так значимо, как ранее», – считает гендиректор аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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