ФАС закрыла дело в отношении «Яндекса» о дискриминации других сервисов

Рассмотрение антимонопольного дела ФАС шло параллельно с судебным разбирательством – в июне 2020 г. к регулятору подал иск «Яндекс», но этот процесс в начале 2022 г. завершился мировым соглашением между интернет-компанией, ФАС и сервисами, пожаловавшимися в ФАС на действия «Яндекса». В то же время этим решением остался недовольным сервис Kassir.ru. Он обжаловал заключение мирового соглашения, но в апреле 2022 г. претензии компании отклонил суд кассационной инстанции. В компании считают, что это мировое соглашение было заключено без учета интересов Kassir.ru, а значит, оно должно касаться только подписантов этого мирового соглашения, но никак не остальных участников IT-рынка России, сообщил «Ведомостям» представитель Kassir.ru. «Мы недовольны закрытием дела и продолжим добиваться справедливости», – заявил он.