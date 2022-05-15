Товары из магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» начнут продаваться на «Яндекс.Маркете»Дефицит техники в России сблизил двух крупнейших конкурентов на локальном рынке
Группа компаний «М.видео-Эльдорадо» вернется на «Яндекс.Маркет»: компании договорились о партнерстве. Пока что покупателям «Яндекс.Маркета» доступны только предложения из сети «Эльдорадо», товары из «М.видео» планируется представить на маркетплейсе до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.
До конца года на площадке «Яндекс.Маркета» должен появиться весь ассортимент «М.видео-Эльдорадо» – электроника, бытовая техника, товары для дома, товары для здоровья и ухода за собой, климатическая техника и др., поясняет представитель «М.видео». Товары на маркетплейсе можно будет оплачивать целиком и частями, а также покупать их в кредит, уточнил он.
Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам