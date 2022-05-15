Товары из магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» начнут продаваться на «Яндекс.Маркете»

До конца года на площадке «Яндекс.Маркета» должен появиться весь ассортимент «М.видео-Эльдорадо» – электроника, бытовая техника, товары для дома, товары для здоровья и ухода за собой, климатическая техника и др., поясняет представитель «М.видео». Товары на маркетплейсе можно будет оплачивать целиком и частями, а также покупать их в кредит, уточнил он.