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Товары из магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» начнут продаваться на «Яндекс.Маркете»

Дефицит техники в России сблизил двух крупнейших конкурентов на локальном рынке
Анастасия Курашева
Ритейлеры электроники будут активнее смотреть на работу с маркетплейсами / Андрей Гордеев / Ведомости

Группа компаний «М.видео-Эльдорадо» вернется на «Яндекс.Маркет»: компании договорились о партнерстве. Пока что покупателям «Яндекс.Маркета» доступны только предложения из сети «Эльдорадо», товары из «М.видео» планируется представить на маркетплейсе до конца года. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний.

До конца года на площадке «Яндекс.Маркета» должен появиться весь ассортимент «М.видео-Эльдорадо» – электроника, бытовая техника, товары для дома, товары для здоровья и ухода за собой, климатическая техника и др., поясняет представитель «М.видео». Товары на маркетплейсе можно будет оплачивать целиком и частями, а также покупать их в кредит, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных