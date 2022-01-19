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«Яндекс» заключил мировое соглашение по антимонопольному делу о «колдунщиках»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Яндекс» и заявители по антимонопольному делу о «колдунщиках» заключили мировое соглашение, после подписания его утвердил Арбитражный суд Москвы, говорится в Telegram-канале регулятора. В службе рассказали, что «Яндекс» признал обоснованность предупреждения ФАС и выполнил ее требования. Заявители по делу подтвердили, что компания сделала все, чтобы устранить дискриминацию в своей поисковой системе.

«Цель ФАС России – защита конкуренции на рынке, создание недискриминационных условий деятельности для всех его участников. Мировое соглашение учитывает позицию каждой заинтересованной стороны. Этот документ также является подтверждением возможности саморегулирования цифровых рынков в России. Нам удалось не затягивать на годы судебное разбирательство, а совместными усилиями реализовать механизмы, позволяющие всем участникам рынка успешно развиваться», — заявил глава службы Максим Шаскольский.

В августе 2020 г. онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС пожаловались в ФАС на «Яндекс». Сервисы высказали претензии к интерактивному формату в поисковой выдаче - «колдунщику», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители.

13 апреля 2021 г. ФАС возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В службе заявили, что «Яндекс» дает сервисам своей группы преимущества по привлечению внимания пользователей, за что компании грозил оборотный штраф. «Яндекс» изначально с выдвинутыми обвинениями не согласился и подал иск к ФАС о признании решений и действий незаконными. 

Ранее по теме: «Яндекс» подал в суд на ФАС из-за возбуждения дела по «колдунщикам»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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