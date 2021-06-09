«Яндекс» подал в суд на ФАС из-за возбуждения дела по «колдунщикам»Компания просит суд отменить решение о возбуждении антимонопольного дела
«Яндекс» подал иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о признании решений и действий незаконными, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. Заявление было подано 9 июня, решение о его регистрации судом пока не принято. Источник, близкий к компании, пояснил «Ведомостям», что «Яндекс» оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Ведомостям», что компания готова «открыто разъяснять свою позицию и предложение по обогащенным ответам рынку в рамках требований, которые были указаны в предупреждении ФАС, поэтому "Яндекс" изначально ходатайствовал о продлении срока их исполнения».
«Мы подали исковое заявление чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока. Мы надеемся на дальнейшее обсуждение, учитывающее интересы разных компаний. Уверены, что найти решение можно только с помощью диалога между всеми сторонами», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе ФАС сообщили «Ведомостям», что в настоящий момент исковое заявления в адрес антимонопольного ведомства не поступало, оно будет рассмотрено при поступлении. «В настоящий момент в ФАС продолжают поступать заявления о злоупотреблении Яндексом доминирующим положением на рынке поиска. Рассмотрение дела продолжается, к числу заявителей ("Циан", "Авито", "Дром", 2ГИС, ivi, Туту.ру, Zoon.ru, "Профи.ru", kassir.ru, Wildberries) добавляются новые организации (ООО «Клин.Ру» и ООО «Интерактивные обучающие технологии»)», — подчеркнули в регуляторе.
ФАС 13 апреля возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В ведомстве пояснили, что компания предоставляет сервисам своей группы преимущественные возможности по привлечению внимания пользователей. За это ей грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Согласно отчетности компании, ее консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 24% и составила 218,3 млрд руб. Без учета «Яндекс.Маркета» рост составил 17% — до 206 млрд руб. Сам «Яндекс» с выдвинутыми обвинениями не согласился.
В начале августа прошлого года с жалобой на «Яндекс» обратились в ФАС онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Ключевая претензия сервисов касалась интерактивного формата в поисковой выдаче — «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», но не конкурирующих в этих сегментах компаний, утверждали заявители. Претензии участников рынка вызвали так называемые сложные или партнерские «колдунщики», которые используют больше данных сервиса и позволяют показывать пользователям подходящие предложения, например, сервисов по продаже недвижимости, автомобилей и др.
«Решение Яндекса оспорить в суде действия Федеральной антимонопольной службы явно не подтверждает голословные заявления ИТ-гиганта о стремлении договориться с индустрией. Вынесение спора на судебную площадку по таким формальным основаниям преследует своей целью лишь затруднить и затянуть дальнейшее рассмотрение дела в ФАС», — прокомментировал «Ведомостям» подачу иска исполнительный директор ИТ-коалиции, которая подала жалобу в ФАС.
На этой неделе «Яндекс» начал тестировать с Headhunter и другими несколькими компаниями сложных обогащенных ответов в поисковой выдаче. Компания сообщала в своем блоге о том, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке партнерских обогащенных ответов. В «Яндексе» отмечали, что в для корректной работы таких обогащенных ответов «необходима тесная интеграция между “Яндексом” и партнёром — ресурсом, для которого формируется ответ».
В Avito и ivi, которые были одними из авторов обращения в ФАС, «Ведомостям» сообщили, что не заинтересованы в участии в проекте на условиях «Яндекса». Компании отметили, что «Яндекс» требует раскрывать большое количество информации, использовать свой счётчик и платежные сервисы, что не приемлемо для них. «Получив эти данные, “Яндекс” может использовать их в своих целях и против конкурентов», — уверен исполнительный директор ИТ-коалиции, представляющий интересы Avito, Ivi и других компаний, Игорь Наймушин.