«Яндекс» подал в суд на ФАС из-за возбуждения дела по «колдунщикам»

ФАС 13 апреля возбудила дело против «Яндекса» после того, как тот не исполнил выданное ему 20 февраля предупреждение о прекращении создания дискриминационных условий для сторонних сервисов в своей поисковой системе. В ведомстве пояснили, что компания предоставляет сервисам своей группы преимущественные возможности по привлечению внимания пользователей. За это ей грозит оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Согласно отчетности компании, ее консолидированная выручка за прошлый год увеличилась на 24% и составила 218,3 млрд руб. Без учета «Яндекс.Маркета» рост составил 17% — до 206 млрд руб. Сам «Яндекс» с выдвинутыми обвинениями не согласился.