«Яндекс» и Headhunter начали тестирование партнерских «колдунщиков»Опробовать новый инструмент смогут все участники рынка, обещают в компании
«Яндекс» начал тестирование сложных обогащенных ответов в поисковой выдаче — так называемых «колдунщиков» — с Headhunter, сообщили «Ведомостям» источник, знакомый с ходом тестирования. Эту информацию подтвердили в пресс-службе «Яндекса», уточнив, что в проекте принимают участие несколько крупных компаний. Ранее жалоба ряда интернет-компаний на эксклюзивный доступ сервисов «Яндекса» к сложным «колдунщикам» стала поводом для возбуждения дела Федеральной антимонопольной службой.
«Сейчас мы тестируем для них (Headhunter — прим. ред.) обогащенный ответ с вакансиями. Опробовать новый партнерский формат выдачи смогут все заинтересованные участники рынка на основе опубликованных ранее принципов», — сказал представитель «Яндекса». Он не назвал остальных участников тестирования, но утончил, что в перспективе доступ к обогащенным ответам будет предоставляться для всех компаний на коммерческих условиях. «В рамках тестов мы совместно с партнером отстраиваем все процессы, выявляем ошибки и оцениваем результаты», — пояснили в «Яндексе».
Что такое «колдунщики»
«Колдунщики» — это ответы на запросы пользователей, которые появляются на странице с результатами поиска, они являются частью органической выдачи (например, прогноз погоды, картинка, перевод слова и т. д.).
Данные берутся из сервисов «Яндекса» и из официальных источников. Обогащенные ответы уже много лет есть в поиске «Яндекса». Компания заявляет, что ими бесплатно пользуются более 30 тыс. компаний.
Претензии участников рынка вызвали так называемые сложные «колдунщики», которые используют больше данных сервиса и позволяют показывать пользователям подходящие предложения, например, сервисов по продаже недвижимости, автомобилей и др.
Headhunter сам обратился к «Яндексу» в начале 2021 г. с предложением «обогатить поисковую выдачу по запросам, связанным с поиском работы», сообщил «Ведомостям» руководитель направления анализа данных Headhunter Александр Сидоров. По его словам, для формирования обогащенной поисковой выдачи по запросам о работе компания отправляет в «Яндекс» данные о вакансии: ее название, название компании-работодателя, локацию, сумму предлагаемой заработной платы и ссылку. Кроме того, партнер использует «Яндекс.Метрику», на основе которой поисковик определяет полезность обогащенного элемента и ранжирует его в выдаче.
«Наше участие в проекте “Яндекса” проходит на некоммерческой основе, из других сервисов “Яндекса” мы давно используем “Яндекс.Директ” для закупок трафика», — сказал он, пояснив, что компания примет решение о том, что более эффективно: сложные «колдунщики», «Яндекс.Директ» или их сочетание.
Ранее «Яндекс» сообщил в своем блоге о том, что будет предоставлять всем компаниям доступ к настройке партнерских обогащенных ответов. В компании отметили, что в для корректной работы таких обогащенных ответов «необходима тесная интеграция между “Яндексом” и партнёром — ресурсом, для которого формируется ответ».
Управляющий партнер онлайн-школы Skyeng Александр Ларьяновский сообщил «Ведомостям», что компания уже начала изучать технические детали предлагаемого решения. «На первый взгляд оно нам подходит. Но за коллег в отрасли не могу сказать пока ничего», — сказал он.
В Avito и Ivi, которые были одними из авторов обращения в ФАС, «Ведомостям» сообщили, что не заинтересованы в участии в проекте на условиях «Яндекса». Компании отметили, что «Яндекс» требует раскрывать большое количество информации, использовать свой счётчик и платежные сервисы, что не приемлемо для них. «Получив эти данные, “Яндекс” может использовать их в своих целях и против конкурентов», — уверен исполнительный директор ИТ-коалиции, представляющий интересы Avito, Ivi и других компаний, Игорь Наймушин.
В начале августа 2020 года с жалобой на «Яндекс» в ФАС обратились онлайн-сервисы Avito, «Дром», «Туту.ру», ЦИАН, Ivi, Profi.ru, Zoon.ru и 2ГИС. Ключевая претензия сервисов касалась интерактивного формата в поисковой выдаче — «колдунщика», который позволяет пользователям искать билеты, квартиры и объявления без перехода на отдельную страницу. Допущены к нему только сервисы «Яндекса», утверждали заявители.
В апреле 2021 года ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за обогащенных ответов в поисковой выдаче. Регулятор счет, что «колдунщиками» компания создает дискриминационные условия для других участников рынка. В ФАС добавили, что, если факт нарушения со стороны «Яндекса» будет установлен, ему может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке. Акции компании подешевели тогда за день более чем на 6%.
В «Яндексе» тогда заявили «Ведомостям», что не согласны с обвинением ФАС в ограничении конкуренции и назвали обогащенные ответы мировой практикой. В ходе Петербургского международного экономического форума директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрей Стыскин объявил о том, что «Яндекс» создаст специальный совет с партнерами, в рамках которого в том числе будет обсуждаться вопрос обогащенных ответов.