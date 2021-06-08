«Яндекс» и Headhunter начали тестирование партнерских «колдунщиков»

В Avito и Ivi, которые были одними из авторов обращения в ФАС, «Ведомостям» сообщили, что не заинтересованы в участии в проекте на условиях «Яндекса». Компании отметили, что «Яндекс» требует раскрывать большое количество информации, использовать свой счётчик и платежные сервисы, что не приемлемо для них. «Получив эти данные, “Яндекс” может использовать их в своих целях и против конкурентов», — уверен исполнительный директор ИТ-коалиции, представляющий интересы Avito, Ivi и других компаний, Игорь Наймушин.