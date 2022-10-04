Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации на Украине, сообщило «РИА Новости».
«Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн руб.», – заявил судья Тимур Вахрамеев.
Очередной протокол о нарушении российского законодательства в отношении американской компании Twitch Interactive поступил в работу мирового судебного участка Таганского района Москвы 1 сентября. Он был составлен после выхода интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
В августе сервис был признан виновным в отказе от удаления ложной информации о спецоперации на Украине и оштрафован по двум протоколам в сумме на 5 млн руб.
Кроме того, Twitch проигнорировал требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.
Сегодня же судья Вахрамеев назначил административный штраф для компании, владеющей социальной сетью TikTok, – за неудаление информации, содержащей пропаганду ЛГБТ-сообщества.