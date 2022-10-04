TikTok оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить контент с ЛГБТ-пропагандой
Таганский мировой суд Москвы назначил административный штраф в размере 3 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Штраф назначен за отказ удалить с платформы запрещенную информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних, об этом сообщает ТАСС.
Судья Тимур Вахрамеев, несмотря на доводы юриста компании о незаконности и необоснованности к ним претензий, признал компанию TikTok Pte.Ltd. виновной в правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Максимальный штраф, который компания могла получить, составляет 4 млн руб.
Протокол был составлен на основании заявлений Росмолодежи, которая усмотрела в видеороликах социальной сети пропаганду ЛГБТ и «искаженное представлением традиционных сексуальных ценностей», в Роскомнадзор.
В начале марта социальная сеть TikTok приняла решение приостановить загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства, в частности, принятия закона о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Общая сумма штрафов за отказ удалить запрещенный контент с 2021 г. превысила 11 млн руб.
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