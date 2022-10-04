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Бизнес

TikTok оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить контент с ЛГБТ-пропагандой

Ведомости

Таганский мировой суд Москвы назначил административный штраф в размере 3 млн руб. компании, которой принадлежит социальная сеть TikTok. Штраф назначен за отказ удалить с платформы запрещенную информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних, об этом сообщает ТАСС.

Судья Тимур Вахрамеев, несмотря на доводы юриста компании о незаконности и необоснованности к ним претензий, признал компанию TikTok Pte.Ltd. виновной в правонарушении, предусмотренным ч. 2 ст. 13. 41 КоАП РФ (неудаление запрещенного контента). Максимальный штраф, который компания могла получить, составляет 4 млн руб.

Протокол был составлен на основании заявлений Росмолодежи, которая усмотрела в видеороликах социальной сети пропаганду ЛГБТ и «искаженное представлением традиционных сексуальных ценностей», в Роскомнадзор.

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В начале марта социальная сеть TikTok приняла решение приостановить загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства, в частности, принятия закона о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Общая сумма штрафов за отказ удалить запрещенный контент с 2021 г. превысила 11 млн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных