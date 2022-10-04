TikTok оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить контент с ЛГБТ-пропагандой

В начале марта социальная сеть TikTok приняла решение приостановить загрузку нового контента в России из-за ужесточения российского законодательства, в частности, принятия закона о фейках, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Общая сумма штрафов за отказ удалить запрещенный контент с 2021 г. превысила 11 млн руб.