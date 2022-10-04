В России впервые сократился трафик мобильного интернета

После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных медиасервисов заявили об уходе из России. В частности, российский рынок покинули Netflix, Spotify, а в начале октября Роскомнадзор заблокировал SoundCloud. Кроме того, в начале марта TikTok запретил российским пользователям публиковать новый контент на платформе, а также смотреть видео зарубежных блогеров. Тогда же в России заблокировали Instagram, а позже признали компанию Meta экстремистской и запретили ее деятельность в стране.