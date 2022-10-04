В России впервые сократился трафик мобильного интернета
Потребление мобильного интернета сократилось впервые в истории России, следует из данных Минцифры, с которыми ознакомились «Известия».
Во II квартале 2022 г. россияне использовали 8,35 млрд Гб интернет-трафика, что на 2,3% меньше, чем в январе-марте (8,54 млрд Гб). Как отмечает газета, до этого момента потребление мобильного интернета только росло. К примеру, в IV квартале 2021 г. показатель составил 8,25 млрд Гб.
В пресс-службе «Мегафона» подтвердили, что снижение потребления мобильного интернета было зафиксировано впервые. В МТС также отметили, что «традиционного роста» с марта по май в этом году не было. В Tele2 заявили, что по сравнению с I кварталом трафик мобильного интернета во II квартале сократился на 1,6%.
По мнению опрошенных участников рынка и экспертов, снижение потребление связано с блокировкой иностранных интернет-ресурсов и уходом с российского рынка крупнейших зарубежных сервисов. В МТС указали на блокировку в России Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской), а также на ограничение работы TikTok в стране.
После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных медиасервисов заявили об уходе из России. В частности, российский рынок покинули Netflix, Spotify, а в начале октября Роскомнадзор заблокировал SoundCloud. Кроме того, в начале марта TikTok запретил российским пользователям публиковать новый контент на платформе, а также смотреть видео зарубежных блогеров. Тогда же в России заблокировали Instagram, а позже признали компанию Meta экстремистской и запретили ее деятельность в стране.
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