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Роскомнадзор заблокировал сервис SoundCloud

Ведомости

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал онлайн-платформу SoundCloud, следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Доступ к сайту soundcloud.com ограничен в связи с решением Генпрокуратуры РФ от 22 сентября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

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Сервис по распространению музыки с функциями социальной сети был создан в 2006 г. в Швеции, спустя год компанию зарегистрировали в Берлине. Сайт проекта SoundCloud заработал в 2008 г.

В конце августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал агрегатор новостей The True Story, запущенный бывшим главой сервиса «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном. 

До этого РКН ограничил доступ к онлайн-платформе госдепартамента США ShareAmerica. Кроме того, в начале июня Роскомнадзор заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Ведомство также заблокировало на территории России «Радио Азатутюн» — армянскую службу «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом). Под ограничения РКН попали и сайты немецкого издания Die Welt и немецкой газеты Bild. В мае в России закрыли доступ к шахматному порталу Chess.com.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных