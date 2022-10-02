Роскомнадзор заблокировал сервис SoundCloud

Доступ к сайту soundcloud.com ограничен в связи с решением Генпрокуратуры РФ от 22 сентября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.