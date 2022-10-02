Роскомнадзор заблокировал сервис SoundCloud
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал онлайн-платформу SoundCloud, следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.
Доступ к сайту soundcloud.com ограничен в связи с решением Генпрокуратуры РФ от 22 сентября. Основанием для внесения сайта в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.
Сервис по распространению музыки с функциями социальной сети был создан в 2006 г. в Швеции, спустя год компанию зарегистрировали в Берлине. Сайт проекта SoundCloud заработал в 2008 г.
В конце августа Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал агрегатор новостей The True Story, запущенный бывшим главой сервиса «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном.
До этого РКН ограничил доступ к онлайн-платформе госдепартамента США ShareAmerica. Кроме того, в начале июня Роскомнадзор заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Ведомство также заблокировало на территории России «Радио Азатутюн» — армянскую службу «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом). Под ограничения РКН попали и сайты немецкого издания Die Welt и немецкой газеты Bild. В мае в России закрыли доступ к шахматному порталу Chess.com.