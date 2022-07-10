Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту немецкого издания Die Welt, следует из данных сервиса проверки доступа к сайтам.
Генпрокуратура вынесла решение о блокировке сайта 9 июля на основании статьи 15.3 федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением порядка. Кроме того, блокировке подлежат сайты с материалами иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, а также сведений, позволяющих получить доступ к такой информации.
В начале июня Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Помимо Yle было также заблокировано «Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), которая выходит на русском (блокируется как раз эта версия сайта), армянском и английском языках.
В конце марта РКН ограничил доступ к сайту немецкой газеты Bild.