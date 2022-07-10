Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt

Законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением порядка. Кроме того, блокировке подлежат сайты с материалами иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, а также сведений, позволяющих получить доступ к такой информации.