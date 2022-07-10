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Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой газеты Die Welt

Ведомости

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту немецкого издания Die Welt, следует из данных сервиса проверки доступа к сайтам.

Генпрокуратура вынесла решение о блокировке сайта 9 июля на основании статьи 15.3 федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Законодательная норма регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением порядка. Кроме того, блокировке подлежат сайты с материалами иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, а также сведений, позволяющих получить доступ к такой информации.

В начале июня Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle. Помимо Yle было также заблокировано «Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), которая выходит на русском (блокируется как раз эта версия сайта), армянском и английском языках.

В конце марта РКН ограничил доступ к сайту немецкой газеты Bild.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных