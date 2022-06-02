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Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle, следует из данных универсального сервиса ведомства.

Yle была основана в Хельсинки в 1926 г. как Suomen Yleisradio («Финское телерадиовещание»). В том же году Yle запустила радиостанцию на длинных волнах. Телерадиокомпания вещает, помимо финского, на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке. В апреле 2012 г. было объявлено о начале вещания с 2013 г. по телеканалу Yle TV1 новостей на русском языке.

В целом на основании решения надзорного ведомства блокируется 12 сайтов и ссылок. Помимо Yle было также заблокировано «Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), которая выходит на русском (блокируется как раз эта версия сайта), армянском и английском языках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных