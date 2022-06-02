Роскомнадзор заблокировал сайт финской государственной телерадиокомпании Yle
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт финской государственной телерадиокомпании Yle, следует из данных универсального сервиса ведомства.
Yle была основана в Хельсинки в 1926 г. как Suomen Yleisradio («Финское телерадиовещание»). В том же году Yle запустила радиостанцию на длинных волнах. Телерадиокомпания вещает, помимо финского, на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке. В апреле 2012 г. было объявлено о начале вещания с 2013 г. по телеканалу Yle TV1 новостей на русском языке.
В целом на основании решения надзорного ведомства блокируется 12 сайтов и ссылок. Помимо Yle было также заблокировано «Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), которая выходит на русском (блокируется как раз эта версия сайта), армянском и английском языках.