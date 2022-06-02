Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton VPN и еще нескольких сервисов
Роскомнадзор заблокировал несколько VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, которые помогают обходить блокировку запрещенных в России ресурсов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
«Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — рассказали в Роскомнадзоре.
Ранее Proton VPN заявил, что наблюдает проблемы с подключением к серверам в России. В компании отметили, что изучают причины произошедшего и никаких изменений со своей стороны не вносили. Также некоторые пользователи сообщают о сбоях при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern.
В конце марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Думе не готовят законодательных инициатив по блокировке VPN-сервисов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что в России не планируют вводить уголовную ответственность за использование таких программ.