Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton VPN и еще нескольких сервисов

Ранее Proton VPN заявил, что наблюдает проблемы с подключением к серверам в России. В компании отметили, что изучают причины произошедшего и никаких изменений со своей стороны не вносили. Также некоторые пользователи сообщают о сбоях при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern.