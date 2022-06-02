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Роскомнадзор подтвердил блокировку Proton VPN и еще нескольких сервисов

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал несколько VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, которые помогают обходить блокировку запрещенных в России ресурсов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

«Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — рассказали в Роскомнадзоре.

Ранее Proton VPN заявил, что наблюдает проблемы с подключением к серверам в России. В компании отметили, что изучают причины произошедшего и никаких изменений со своей стороны не вносили. Также некоторые пользователи сообщают о сбоях при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern.

В конце марта глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что в Думе не готовят законодательных инициатив по блокировке VPN-сервисов. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас добавил, что в России не планируют вводить уголовную ответственность за использование таких программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных