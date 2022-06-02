Сервис Proton VPN сообщил о сбоях при подключении из России

В конце марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что в нижней палате не готовят законодательных инициатив по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей и сайтов. По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в России также не планируют вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов.