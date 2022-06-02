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Сервис Proton VPN сообщил о сбоях при подключении из России

Ведомости

Владелец сервиса Proton VPN, который используется для обхода блокировок сайтов, сообщил, что наблюдает проблемы с подключением к серверам из России. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Представители Proton сказали, что изучают причины инцидента, отметив, что никаких изменений со своей стороны не вносили. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и регуляторы вмешиваются в работу VPN-соединения. В этом случае мы не сможем решить такие проблемы оперативно. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти данную блокировку», — добавили в Proton VPN.

ProtonVPN создали разработчики сервиса защищенной веб-почты ProtonMail. С помощью него можно получить бесплатный доступ на одном устройстве к подключениям под IP-адресами трех разных стран. Штаб-квартира компании Proton находится в Женеве.

Также некоторые пользователи сообщают о сбоях при подключении к сервису для обхода блокировок Lantern.

В конце марта председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что в нижней палате не готовят законодательных инициатив по ограничению применения VPN-сервисов при использовании заблокированных в России социальных сетей и сайтов. По словам председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, в России также не планируют вводить уголовную ответственность за использование VPN-сервисов.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин завил, что соцсети Instagram и Facebook (заблокированы в России; принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) заблокированы на территории России почти на 100%.

Ранее по теме: В Роскомнадзоре оценили степень блокировки Instagram и Facebook

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных