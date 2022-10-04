Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию

Первый протокол составлен по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацию о способах изготовления и использования наркотических средств. Второй протокол составлен по ч. 2 той же статьи, предусматривающей ответственность за неудаление любой запрещенной к распространению информации.