Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию
Компании Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную в России информацию, следует из сообщения пресс-службы мирового судьи № 422 Москвы.
Первый протокол составлен по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацию о способах изготовления и использования наркотических средств. Второй протокол составлен по ч. 2 той же статьи, предусматривающей ответственность за неудаление любой запрещенной к распространению информации.
Санкция по этим протоколам в сумме может достигать 12 млн руб. Даты судебных заседаний пока не назначены, отметили в пресс-службе.
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы ранее сегодня оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации на Украине. Соответствующий протокол был составлен после выхода интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.
Сегодня же судья назначил административный штраф для компании, владеющей социальной сетью TikTok, – за неудаление информации, содержащей пропаганду ЛГБТ-сообщества.
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