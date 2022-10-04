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Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию

Ведомости

Компании Amazon грозит 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную в России информацию, следует из сообщения пресс-службы мирового судьи № 422 Москвы.

Первый протокол составлен по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацию о способах изготовления и использования наркотических средств. Второй протокол составлен по ч. 2 той же статьи, предусматривающей ответственность за неудаление любой запрещенной к распространению информации.

Санкция по этим протоколам в сумме может достигать 12 млн руб. Даты судебных заседаний пока не назначены, отметили в пресс-службе.

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы ранее сегодня оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 4 млн руб. за отказ удалить фейки о спецоперации на Украине. Соответствующий протокол был составлен после выхода интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Сегодня же судья назначил административный штраф для компании, владеющей социальной сетью TikTok, – за неудаление информации, содержащей пропаганду ЛГБТ-сообщества.

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Ранее по теме: TikTok оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить контент с ЛГБТ-пропагандой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных