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Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»

Ведомости

Министерство торговли США отозвало экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», ссылаясь на то, что авиаперевозчик, по их словам, нарушает экспортные ограничения, введенные против РФ, сообщает Reuters.

В рамках данного распоряжения «Уральским авиалиниям» запрещено участвовать в сделках, подпадающих под действие экспортных правил США. Reuters отмечает, что администрация Джо Байдена продолжает усиливать меры в отношении российских авиакомпаний с целью лишить их доступа к запасным частям, дозаправке и другим услугам на фоне специальной военной операции России на Украине.

Помощник министра торговли США по вопросам соблюдения экспортных правил Мэтью С. Аксельрод заявил, что минторг страны выдал 10 распоряжений против крупных авиакомпаний России и Беларуси.

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«Сегодняшние действия подчеркивают опасность и последствия попыток обойти наш всеобъемлющий экспортный контроль и еще больше подрывают авиационный сектор России», — сказал Аксельрод.

В прошлом месяце минторг США добавил три иранских грузовых самолета, которые обслуживают Россию, в список воздушных судов, нарушающих американский экспортный контроль. Американский регулятор предупредил, что любые дозаправки, техническое обслуживание, ремонт и другие услуги, предоставляемые российским авиаперевозчикам, нарушают экспортный контроль США и принуждают к введению принудительных мер. За нарушения американского контроля уже попали в список 183 самолета Boeing и Airbus, в основном эксплуатируемых российскими авиакомпаниями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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