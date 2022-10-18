Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»

В прошлом месяце минторг США добавил три иранских грузовых самолета, которые обслуживают Россию, в список воздушных судов, нарушающих американский экспортный контроль. Американский регулятор предупредил, что любые дозаправки, техническое обслуживание, ремонт и другие услуги, предоставляемые российским авиаперевозчикам, нарушают экспортный контроль США и принуждают к введению принудительных мер. За нарушения американского контроля уже попали в список 183 самолета Boeing и Airbus, в основном эксплуатируемых российскими авиакомпаниями.