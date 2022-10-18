Amazon получил первый штраф в России из-за отказа удалить запрещенный контент
Мировой суд Таганского района Москвы назначил два административных штрафа в сумме 4 млн руб. компании Amazon за неудаление запрещенной информации о способах совершения суицида и о продаже наркотических средств, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Компания признана виновной по ч. 2 и ч. 4 ст. 13. 41 (неудаление запрещенного контента и призывы к осуществлению экстремистской деятельности).
Представители Amazon на судебное заседание не явились, и суд решил рассмотреть административные протоколы без их участия.
С начала прошлого года в России мировой суд штрафует крупнейшие международные онлайн-платформы за неудаление контента, запрещенного российскими законами. Сумма наложенных штрафов превышает 250 млн руб.
Amazon привлекается к административной ответственности впервые, но видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит компании, получал по данному составу штрафы более 3 раз.
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