СБУ по подозрению в работе на Россию задержала главу завода «Мотор Сич»

В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сича». После ареста предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сича» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.