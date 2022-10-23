СБУ по подозрению в работе на Россию задержала главу завода «Мотор Сич»
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали президента завода «Мотор Сич» в Запорожье Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, сообщает пресс-служба СБУ.
Как уточнил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, дома у 83-летнего Богуслаева прошли обыски, его везут в Киев.
По данным СБУ, руководителей завода подозревают в «коллаборационной деятельности» и «пособничестве государству-агрессору». Богуслаева задержали в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны «Мотор Сича» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Отмечается, что имел место сговор с «приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», а завод наладил оптовые поставки украинских авиадвигателей в Россию для производства вертолетов Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник». СБУ утверждает, что такие боевые вертолеты «массово применяли» на Украине.
«Для обхода установленных ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии. Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны», — сообщила СБУ.
В марте 2021 г. СБУ сообщила, что суд арестовал все имущество и акции «Мотор Сича». После ареста предприятие продолжило работать и выполнять производственные заказы. В СБУ отметили, что в отношении «Мотор Сича» ведется досудебное расследование по двум статьям: о подрывной деятельности в пользу России и об отмывании доходов, уклонении от налогов и злоупотреблении властью. После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации компании. МИД КНР в ответ потребовал, чтобы Украина соблюдала права китайских инвесторов.
Завод «Мотор Сич» производил двигатели для самолетов, вертолетов и беспилотников. Около 80% его продукции традиционно покупали российские авиационные заводы, однако в марте 2014 г. Киев запретил поставки «государству-агрессору». В 2016 г. китайские инвесторы приобрели 56% акций предприятия, однако Антимонопольный комитет Украины не признал сделку.