«Победа» сообщила о планах возобновить полеты в Турцию

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Лоукостер оставался единственным крупным авиаперевозчиком, который не возобновил перелеты за рубеж после введения антироссийских санкций. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.