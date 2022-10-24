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«Победа» сообщила о планах возобновить полеты в Турцию

Ведомости

Лоукостер «Победа» (входит в группу авиакомпаний «Аэрофлот») планирует возобновить полеты в Турцию, эту информацию подтвердили в пресс-службе компании, пишут «РИА Новости». Точная дата возобновления полетов не уточняется.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о планах «Победы» возобновить ежедневные рейсы в Анталью. Помимо этого, авиакомпания также рассматривает начало полетов в Стамбул. По информации источников в Минтрансе, рейсы могут быть возобновлены 23 декабря. Откуда будут выполняться международные рейсы, пока не утверждено, но наиболее вероятным аэропортом является «Шереметьево».

«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Лоукостер оставался единственным крупным авиаперевозчиком, который не возобновил перелеты за рубеж после введения антироссийских санкций. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.

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По информации «Коммерсанта», «Победа» смогла снять самолеты, принадлежащие иностранным дочерним компаниям «ВТБ лизинга» и «Сбер лизинга», с регистрации авиарегистра Бермуд. Уточняется, что самолеты были переоформлены в сублизинг у «Аэрофлота». В связи с этим лоукостер сможет возобновить на них полеты за рубеж без риска ареста из-за двойной регистрации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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