«Победа» сообщила о планах возобновить полеты в Турцию
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о планах «Победы» возобновить ежедневные рейсы в Анталью. Помимо этого, авиакомпания также рассматривает начало полетов в Стамбул. По информации источников в Минтрансе, рейсы могут быть возобновлены 23 декабря. Откуда будут выполняться международные рейсы, пока не утверждено, но наиболее вероятным аэропортом является «Шереметьево».
«Победа» приостановила международные полеты в марте — после начала спецоперации России на Украине 24 февраля. Лоукостер оставался единственным крупным авиаперевозчиком, который не возобновил перелеты за рубеж после введения антироссийских санкций. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за рубеж.
По информации «Коммерсанта», «Победа» смогла снять самолеты, принадлежащие иностранным дочерним компаниям «ВТБ лизинга» и «Сбер лизинга», с регистрации авиарегистра Бермуд. Уточняется, что самолеты были переоформлены в сублизинг у «Аэрофлота». В связи с этим лоукостер сможет возобновить на них полеты за рубеж без риска ареста из-за двойной регистрации.
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