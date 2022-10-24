РБК узнал о проблемах с выводом средств у продавцов Wildberries

В компании также сообщили, что новая система в настоящее время тестируется, на нее была переведена лишь «небольшая часть продавцов» от общего количества партнеров, которых у маркетплейса на текущий момент около 990 000. При этом в компании напомнили, что продавцы могут вернуться к прежнему порядку расчета, который предполагает вывод средств раз в неделю, после обращения в службу поддержки. По оценке сервиса, в нее обратились только 0,002% от общего числа продавцов по вопросам работы новой системы.