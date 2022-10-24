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Бизнес

РБК узнал о проблемах с выводом средств у продавцов Wildberries

Ведомости

Некоторые продавцы Wildberries столкнулись с проблемами при работе с новой системой расчетов, рассказал РБК со ссылкой на комментарии, опубликованные в нескольких Telegram-каналах, которые посвящены обсуждению работы на площадке маркетплейса.

В частности, речь идет о таких проблемах, как «удержание» средств, при котором объем доступных к выводу средств меньше указанного в отчете детализации продаж. Помимо этого, пользователи сталкиваются с «неоправданным, по их мнению, отрицательным балансом счета» или с невозможностью вывести средства на расчетный счет. В частности, одному из продавцов, на балансе которого на 21 октября находился 1,9 млн руб., к выводу было доступно только 885 000 руб.

В свою очередь в Wildberries пояснили, что лимит на вывод средств установлен для обеспечения безопасности. Его размер определяется как два среднесуточных оборота (исходя из среднего оборота за последнюю неделю). В Wildberries добавили, что такая мера нужна, чтобы в случае «несанкционированного доступа к личному кабинету у злоумышленников не было возможности вывести все денежные средства». Нововведение было запущено 20 октября.

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Кроме этого, продавцы столкнулись с непрозрачной системой штрафов без полноценных обоснований. Селлеры рассказывают о случаях удержания средств за занижение габаритов, однако, по их словам, Wildberries не предоставили каких-либо доказательств этого. В компании утверждают, что у них нет штрафов для продавцов. Между тем, на панелях личных кабинетов у некоторых продавцов понятия о штрафах фигурируют.

В компании также сообщили, что новая система в настоящее время тестируется, на нее была переведена лишь «небольшая часть продавцов» от общего количества партнеров, которых у маркетплейса на текущий момент около 990 000. При этом в компании напомнили, что продавцы могут вернуться к прежнему порядку расчета, который предполагает вывод средств раз в неделю, после обращения в службу поддержки. По оценке сервиса, в нее обратились только 0,002% от общего числа продавцов по вопросам работы новой системы.

Новая система расчетов, благодаря которой можно было бы выводить средства «в режиме реального времени», а не раз в неделю — по понедельникам, была запущена в конце августа. Тогда к пилоту были подключены около 1000 партнеров, сейчас сервис доступен для подключения всем продавцам маркетплейса, пояснили в компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных