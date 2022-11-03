«Коммерсантъ»: вместо Gap в России могут появиться турецкие бренды
Вместо магазинов американского ритейлера Gap в России могут появиться новые турецкие бренды, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на fashion-рынке.
По их словам турецкий франчайзи Fiba Retail Group, который развивает в России точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic, может вывести на российский рынок новые турецкие бренды, чтобы заполнить освободившиеся площади. Речь может идти о двух премиальных брендах женской и мужской одежды Beymen Club и W Collection, которые принадлежат турецкой Beymen Group, считают два из трех источников.
Турецкие бренды сейчас сильнее всего представлены в среднем и массовом сегментах, отметила руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова, добавив, что на рынке также есть свободная ниша и для премиальных брендов из Турции. Однако, по ее словам, заполучить лояльность новых клиентов им будет сложно. По оценкам управляющего партнера «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, премиальный сегмент в России в этом году пострадал незначительно: всего закрылось не более 20% торговых точек.
Накануне, 2 ноября, «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщили о решении Gap полностью уйти с российского рынка и закрыть все торговые точки в стране. По словам президента Magic Group, создателя универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александра Перемятова, решение обусловлено не только спецоперацией на Украине, но и тем, что бренд никогда не был популярен в России. Он также отметил, что компания не рассматривает продажу бизнеса в стране.
Gap официально заявил об уходе с российского рынка в марте после начала спецоперации на Украине и на фоне трудностей с логистикой из-за санкций в отношении России. Однако в конце октября Reuters сообщил, что Gap продолжает поставлять свой товар в Россию, несмотря на официальное заявление компании. Согласно таможенным документам, в период с 11 марта по 16 июля магазины ритейлера в Москве получили 1585 партий одежды заявленной стоимостью $5,2 млн. В компании объяснили это задержкой товара на таможне и большим количеством заказов, которые были сделаны на несколько месяцев вперед.
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