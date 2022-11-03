Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России
Немецкая энергетическая компания Uniper отчиталась о полном прекращении газовых поставок от «Газпрома» в III квартале.
«Снижение (прибыли) в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно повлияли высокие затраты на замещение из-за прекращения поставок газа из России в период с 14 июня по 30 сентября 2022 г. Это негативное влияние еще сильнее усугубилось в III квартале 2022 г. в связи с полным прекращением поставок газа», – говорится в сообщении компании.
В компании пояснили, что для замещения поставок пришлось покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам. Чистый убыток по МСФО за 9 месяцев составил 40 млрд евро, добавили в Uniper.
В компании также рассказали, что 21 сентября правительство Германии, Uniper и ее основной акционер, финская Fortum, согласовали пакет мер по финансовой стабилизации компании, в рамках которого краткосрочная ликвидность Uniper будет обеспечена кредитными линиями от государственного KfW Bank. Правительство же национализирует компанию, приобретя в федеральную собственность 98,6% ее акций за счет допэмиссии на 8 млрд евро и выкупа доли Fortum.
В январе — октябре 2022 г. экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья составил 91,2 млрд куб. м, что на 42,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 г., сообщила компания. Сокращение поставок «Газпрома» напрямую связано с проблемами на экспортных трубопроводах в направлении Европы. С 11 мая был более чем вдвое снижен транзит газа через Украину из-за отказа Киева согласовывать поставки через Донбасс.
В конце августа полностью остановилась прокачка по трубопроводу «Северный поток» из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановилась с конца прошлого года. Сейчас экспорт российского газа в Европу осуществляется лишь по одной из веток «Турецкого потока» и транзитом через Украину.
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