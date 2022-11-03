Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

В конце августа полностью остановилась прокачка по трубопроводу «Северный поток» из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал – Европа» (мощность – 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановилась с конца прошлого года. Сейчас экспорт российского газа в Европу осуществляется лишь по одной из веток «Турецкого потока» и транзитом через Украину.