Молдавия впервые импортировала газ по реверсу
Молдавская госкомпания Energocom впервые импортировала природный газ по реверсной схеме, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры страны Андрей Спыну, пишет «РИА Новости».
«Молдавия впервые импортировала природный газ по реверсной системе, с запада на восток, тем самым развеяв миф о том, что природный газ и свет могут поступать только из Российской Федерации», — рассказал Спыну в социальных сетях.
Накануне, 2 ноября, компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров природного газа, которые были переданы через пункт сдачи Буднице в Словакии на границе с Украиной, сообщил Спыну. Запасы газа в Молдавии достигли объема в 157 млн кубометров.
Сейчас Молдавия переживает серьезный энергетический кризис. Ранее президент республики Майя Санду заявила, что страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Она пояснила, что «Газпром» сократил поставки газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
Вчера, 2 ноября, Молдавское представительство Агентства США по международному развитию (USAID) сообщило о работе с правительством республики над выделением почти $50 млн на закупку электроэнергии и обеспечение энергобезопасности.