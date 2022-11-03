Infiniti заявила об уходе из России
Японский производитель автомобилей Infiniti объявил об уходе из России. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Sayonara — на японском означает "до свидания". <...> Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском: itterasshai, что переводится как «удачно сходить и вернуться вновь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что компания сохранит сервисное обслуживание автомобилей Infiniti в России «в рамках условий гарантий».
Бренд Infiniti принадлежит японской компании Nissan Motor. 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Речь шла о передаче 100% активов Nissan в России «НАМИ». Уточнялось, что за обслуживание автомобилей японской марки в РФ теперь будет отвечать «АвтоВАЗ».
В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Infiniti приостановила поставки машин в Россию. В мае Минпромторг включил автомобили Infiniti в список для параллельного импорта.
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