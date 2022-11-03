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Бизнес

Infiniti заявила об уходе из России

Ведомости

Японский производитель автомобилей Infiniti объявил об уходе из России. Об этом рассказали в пресс-службе компании. 

«Sayonara — на японском означает "до свидания". <...> Мы верим в светлое будущее, и что вы нам ответите на японском: itterasshai, что переводится как «удачно сходить и вернуться вновь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания сохранит сервисное обслуживание автомобилей Infiniti в России «в рамках условий гарантий». 

Бренд Infiniti принадлежит японской компании Nissan Motor. 11 октября исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Речь шла о передаче 100% активов Nissan в России «НАМИ». Уточнялось, что за обслуживание автомобилей японской марки в РФ теперь будет отвечать «АвтоВАЗ».

Автомобили Infiniti появились на российском рынке в 2006 г. По данным «Автостата», в 2021 г. компания реализовала в России 2034 автомобиля, показатель вырос на 7,5% по сравнению с 2020 г. 

В марте 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Infiniti приостановила поставки машин в Россию. В мае Минпромторг включил автомобили Infiniti в список для параллельного импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных