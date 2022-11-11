Bloomberg: Маск допустил банкротство Twitter

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого газета The Washington Post сообщила, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Новый владелец Twitter также отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое. Также на прошлой неделе стало известно, что Маск обсуждал возможность сделать доступ к социальной сети платным.