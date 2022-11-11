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Bloomberg: Маск допустил банкротство Twitter

Ведомости

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX, новый владелец Twitter Илон Маск допустил возможное банкротство компании, если она не начнет приносить прибыль. Об этом он сообщил в своем первом обращении к сотрудникам компании, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Помимо этого, Маск предупредил сотрудников о необходимости готовиться к 80-часовой рабочей неделе, отмене гибких условий работы, которые были созданы в период пандемии и позволяли работать сотрудникам дистанционно, а также об отмене различных привилегий офисной работы, в том числе и бесплатного питания. По словам источника издания, Маск сказал, что примет решение сотрудника уволиться.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого газета The Washington Post сообщила, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Новый владелец Twitter также отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое. Также на прошлой неделе стало известно, что Маск обсуждал возможность сделать доступ к социальной сети платным.

Также The Washington Post сообщила, что Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. По данным газеты, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей, а часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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