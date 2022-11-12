Депардье закроет свой продюсерский центр в России

Депардье получил российское гражданство в январе 2013 г. после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В феврале того же года актер получил звание почётного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.