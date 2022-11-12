Депардье закроет свой продюсерский центр в России
Актер Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России из-за паузы в проектах, сообщил друг и продюсер актера Арно Фрилли.
«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности эта система бесполезна, поскольку она требует расходов даже в период простоя. Новая структура может быть открыта, когда будет больше конкретики по проектам», — сказал Фрилли (цитата по ТАСС).
Он добавил, что это «ни в коем случае не связано с нынешней ситуацией из-за кризиса на Украине».
Ранее актер дал комментарий по поводу ситуации на Украине французскому агентству AFP. Он осудил военную операцию российских войск на территории страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал критические высказывания Депардье о ситуации на Украине с непониманием политической повестки.
Депардье получил российское гражданство в январе 2013 г. после соответствующего указа президента России Владимира Путина. В феврале того же года актер получил звание почётного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.