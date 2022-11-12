Шведский оператор Postnord возобновил почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
Поставщик курьерских и почтовых услуг в странах Северной Европы, шведская Postnord возобновляет работу с Россией и Белоруссией, сообщило в Twitter российское посольство в Швеции.
«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», – говорится в сообщении дипмиссии.
24 марта компания заявила, что прекращает пересылать и принимать любые почтовые отправления – письменную корреспонденцию, бандероли и отправления EMS – в Россию и Белоруссию и из них. В Postnord приостановку сотрудничества со странами объяснили необходимостью соблюдения санкций Евросоюза.
«Эта временная приостановка будет действовать до тех пор, пока не будет внедрена система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в эти страны и из этих стран при соблюдении санкций, или пока санкции не прекратятся», – уточнялось в сообщении почтовой службы.
Также ранее в Postnord прекратила все коммерческие логистические потоки в Россию и Белоруссию и из них.
28 марта «Почта России» временно приостановила прием отправлений в Швецию, потому что местный почтовый оператор объявил об отмене почтового сообщения с Россией. 30 марта «Почта России» на время приостановила прием отправлений в Данию и Польшу, об этом сообщали в пресс-службе компании.
После начала спецоперации России на Украине «Почта России» приостановила прием отправлений на Украину, что обусловлено в том числе закрытием аэропортов в 11 городах на юге России. В компании сообщили, что перестраивают маршруты доставки почты и меняют авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом. Также почта временно приостановила прием денежных переводов на Украину.