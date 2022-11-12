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Шведский оператор Postnord возобновил почтовое сообщение с Россией и Белоруссией

Ведомости

Поставщик курьерских и почтовых услуг в странах Северной Европы, шведская Postnord возобновляет работу с Россией и Белоруссией, сообщило в Twitter российское посольство в Швеции.

«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», – говорится в сообщении дипмиссии.

24 марта компания заявила, что прекращает пересылать и принимать любые почтовые отправления – письменную корреспонденцию, бандероли и отправления EMS – в Россию и Белоруссию и из них. В Postnord приостановку сотрудничества со странами объяснили необходимостью соблюдения санкций Евросоюза.

«Эта временная приостановка будет действовать до тех пор, пока не будет внедрена система проверки, позволяющая возобновить почтовые потоки в эти страны и из этих стран при соблюдении санкций, или пока санкции не прекратятся», – уточнялось в сообщении почтовой службы.

Также ранее в Postnord прекратила все коммерческие логистические потоки в Россию и Белоруссию и из них.

28 марта «Почта России» временно приостановила прием отправлений в Швецию, потому что местный почтовый оператор объявил об отмене почтового сообщения с Россией. 30 марта «Почта России» на время приостановила прием отправлений в Данию и Польшу, об этом сообщали в пресс-службе компании.

После начала спецоперации России на Украине «Почта России» приостановила прием отправлений на Украину, что обусловлено в том числе закрытием аэропортов в 11 городах на юге России. В компании сообщили, что перестраивают маршруты доставки почты и меняют авиадоставку в эти города и из них на доставку наземным транспортом. Также почта временно приостановила прием денежных переводов на Украину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных