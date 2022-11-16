Польша подала заявку на закупку 3 млн тонн российской нефти в следующем году

Сейчас польская сторона полностью отказалась от закупки спотовых партий российской нефти. При этом долгосрочные контракты с «Татнефтью» и «Роснефтью», по которым Польша получает 2,4 млн и 3,6 млн т в год соответственно, продолжают действовать. Уточняется, что контракт с «Татнефтью» истекает в 2024 г., а с «Роснефтью» он еще должен действовать в январе - феврале 2023 г. По нему в эти два месяца Польша может получить 0,6 млн т, что в совокупности с контрактными объемами «Татнефти» как раз составляет 3 млн т в год, подчеркнул «Коммерсантъ».