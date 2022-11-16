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Польша подала заявку на закупку 3 млн тонн российской нефти в следующем году

Ведомости

Польский нефтепереработчик Orlen подал заявку в российскую «Транснефть» на транзит 3 млн т нефти по северной ветке трубопровода «Дружба» в 2023 г., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российской и польской нефтяной отрасли.

Ранее Польша и Германия, которые получают российскую нефть по одной из веток «Дружбы», сообщили, что после 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго на морские поставки нефти из России, добровольно откажутся от закупок российского энергоресурса. Нефть же, поставляемая по трубопроводу «Дружба», под санкции ЕС не попала. 

Сейчас польская сторона полностью отказалась от закупки спотовых партий российской нефти. При этом долгосрочные контракты с «Татнефтью» и «Роснефтью», по которым Польша получает 2,4 млн и 3,6 млн т в год соответственно, продолжают действовать. Уточняется, что контракт с «Татнефтью» истекает в 2024 г., а с «Роснефтью» он еще должен действовать в январе - феврале 2023 г. По нему в эти два месяца Польша может получить 0,6 млн т, что в совокупности с контрактными объемами «Татнефти» как раз составляет 3 млн т в год, подчеркнул «Коммерсантъ».

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что компания надеется «на такой же здравый и конструктивный подход наших немецких партнеров в вопросе обеспечения стабильных поставок энергоресурсов своим потребителям». При этом он не стал уточнять, от каких компаний и на какие объемы «Транснефть» получила заявки на 2023 г. 

В Orlen назвали оставленную заявку «стандартной процедурой, которая представляет собой исключительно бронирование потенциальной пропускной способности» нефтепровода, и подчеркнули, что компания будет соблюдать все санкции как на национальном, так и на международном уровнях. 

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных