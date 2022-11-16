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В Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Ведомости

Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновилась, сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто.

«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась. Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Накануне, 15 ноября, «Транснефть» получила уведомление от Украины о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за падения напряжения. 

Сегодня Сийярто сообщил, что транспортировка нефти была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины. Он отметил, что прокачка нефти может быть возобновлена в ближайшее время — после ремонта инфраструктуры. 

Ранее «Транснефть» сообщила, что Украина не планирует сегодня возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Ранее по теме: Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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