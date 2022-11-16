В Венгрии сообщили о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»
Транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновилась, сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто.
«Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась. Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Накануне, 15 ноября, «Транснефть» получила уведомление от Украины о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за падения напряжения.
Сегодня Сийярто сообщил, что транспортировка нефти была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины. Он отметил, что прокачка нефти может быть возобновлена в ближайшее время — после ремонта инфраструктуры.
Ранее «Транснефть» сообщила, что Украина не планирует сегодня возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.
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