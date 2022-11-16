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Прокачку нефти по «Дружбе» приостановили из-за удара по территории Украины

Ведомости

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции после удара по территории Украины, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто.

«По информации, которую мы получили утром, сам нефтепровод "Дружба" не пострадал, пострадала обслуживающая его инфраструктура, одна трансформаторная станция, которая приводит в движение средства, необходимые для обеспечения электричеством», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

По словам Сийярто, прокачку нефти по «Дружбе» можно будет восстановить в ближайшее время — после ремонта инфраструктуры. Вместе с тем «Транснефть» сообщила, что Украина не планирует сегодня возобновлять транспортировку нефти по трубопроводу.

Накануне, 15 ноября, «Транснефть» получила уведомление от Украины о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию из-за падения напряжения. После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал заседание совета безопасности страны в связи с остановкой нефтепровода «Дружба» и инцидентом с ракетой в Польше.

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До этого украинские СМИ и официальные лица сообщали о взрывах на энергетической инфраструктуре Украины. 15 ноября также произошло аварийное отключение одной из линий электропередачи, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии, что привело к массовым отключениям электричества по всей республике.

Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная — через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию. По данным «Транснефти», экспорт топлива по «Дружбе» в дальнее зарубежье в 2021 г. составил 35,9 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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