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Reuters: Маск планирует найти нового руководителя для Twitter

Ведомости

Новый владелец социальной сети Twitter, американский предприниматель Илон Маск, сообщил, что планирует найти нового управляющего для компании, передает Reuters. Такое заявление Маск сделал в ответ на беспокойства инвесторов Tesla, которые утверждают, что предприниматель тратит слишком много времени на изменение социальной сети.

Маск уточнил, что таким образом он хочет минимизировать время, которое он тратит на организацию работы в компании. Он также отметил, что планирует завершить все изменения в организационной структуре к концу этой недели.

При этом Маск продолжит управлять Twitter до тех пор, пока социальная сеть не займет сильные позиции, хотя это и «займет некоторое время», об этом он сообщил позже в своем аккаунте.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд 27 октября. После этого он провел ряд кадровых перестановок. В частности, Маск распустил совет директоров Twitter, уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде.

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Накануне, 16 ноября, он выдвинул сотрудникам компании новый ультиматум: он предложил им начать «интенсивно» работать или уволиться. В своем первом письме сотрудникам Маск предупредил о «грядущих сложных временах» и сообщил о запрете удаленной работы. Он подчеркнул влияние экономических перспектив на такую зависимую от рекламных доходов компанию, как Twitter. В рамках новых правил сотрудники должны находиться в офисе не менее 40 часов в неделю. Маск будет делать исключения только в особых случаях.

Газета The Washington Post ранее сообщала, что Twitter решил повысить ежемесячную плату за подписку Twitter Blue с $4,99 до $19,99. В тот же день в своем аккаунте Маск предложил ввести плату $8 в месяц за значок верификации на платформе. Новый владелец Twitter также отметил, что галочка даст возможность пользователям публиковать длинные видео и аудио и сократит количество рекламы вдвое.

Также The Washington Post сообщила, что Twitter работает над новым инструментом монетизации на платформе. Речь идет о функции, которая позволит авторам взимать плату с других пользователей за просмотр опубликованных видео. По данным газеты, при загрузке видео на платформу пользователь сможет выбрать функцию платного доступа, а затем и стоимость просмотра ролика — $1, $2, $5 или $10. Уточняется, что автор будет получать деньги через систему электронных платежей, а часть суммы (во внутренней переписке не указан ее точный размер) будет уходить Twitter.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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