Visa объявила о смене гендиректора с 1 февраля 2023 года
Главный исполнительный директор компании Visa Альфред Келли покинет свой пост 1 февраля 2023 г., его должность займет Райан Макинерни, который является президентом компании с 2013 г. Об этом сообщили в пресс-службе Visa.
«Компания Visa сегодня объявила о назначении Райана Макинерни генеральным директором с 1 февраля 2023 г. Макинерни является президентом Visa с 2013 г. Он сменит пост генерального директора Альфреда Келли-младшего, который занимал пост генерального директора компании с 2016 г. и председателя с 2019 г. После назначения Макинерни Келли возьмет на себя роль исполнительного председателя совета директоров», — сказано в сообщении.
Келли был назначен на должность гендиректора компании в октябре 2016 г. За это время «Visa добилась ускоренного роста по всем потокам доходов и продолжила укреплять свою основу как компания с сильным брендом, передовыми технологиями и исключительными талантами», сказано в пресс-релизе. За период, когда Келли возглавлял компанию, доход Visa увеличился более чем вдвое, а акции выросли на 191%, пишет Bloomberg.
Уточняется, что, находясь на посту президента, Макинерни отвечает за глобальные процессы Visa и работу платежной системы более чем в 200 странах. Ранее он возглавлял подразделение по потребительскому банкингу в JPMorgan Chase.
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