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Visa объявила о смене гендиректора с 1 февраля 2023 года

Ведомости

Главный исполнительный директор компании Visa Альфред Келли покинет свой пост 1 февраля 2023 г., его должность займет Райан Макинерни, который является президентом компании с 2013 г. Об этом сообщили в пресс-службе Visa.

«Компания Visa сегодня объявила о назначении Райана Макинерни генеральным директором с 1 февраля 2023 г. Макинерни является президентом Visa с 2013 г. Он сменит пост генерального директора Альфреда Келли-младшего, который занимал пост генерального директора компании с 2016 г. и председателя с 2019 г. После назначения Макинерни Келли возьмет на себя роль исполнительного председателя совета директоров», — сказано в сообщении. 

Келли был назначен на должность гендиректора компании в октябре 2016 г. За это время «Visa добилась ускоренного роста по всем потокам доходов и продолжила укреплять свою основу как компания с сильным брендом, передовыми технологиями и исключительными талантами», сказано в пресс-релизе. За период, когда Келли возглавлял компанию, доход Visa увеличился более чем вдвое, а акции выросли на 191%, пишет Bloomberg.

Уточняется, что, находясь на посту президента, Макинерни отвечает за глобальные процессы Visa и работу платежной системы более чем в 200 странах. Ранее он возглавлял подразделение по потребительскому банкингу в JPMorgan Chase. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных