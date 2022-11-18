Visa объявила о смене гендиректора с 1 февраля 2023 года

Келли был назначен на должность гендиректора компании в октябре 2016 г. За это время «Visa добилась ускоренного роста по всем потокам доходов и продолжила укреплять свою основу как компания с сильным брендом, передовыми технологиями и исключительными талантами», сказано в пресс-релизе. За период, когда Келли возглавлял компанию, доход Visa увеличился более чем вдвое, а акции выросли на 191%, пишет Bloomberg.