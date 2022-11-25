С начала года спрос на покупку автосервисов вырос в пять раз
С начала года в России спрос на покупку бизнеса, связанного с авторемонтом и сервисом, вырос в пять раз, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
По данным «Авито», наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в Краснодаре, где спрос на автомастерские вырос в 17 раз, в Екатеринбурге (в 14 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Помимо этого, высокий спрос на готовый автосервисный бизнес наблюдался также в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), а также Новосибирске (в 8,5 раза). Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое.
Как отметил собеседник издания, такой бизнес будет иметь быструю окупаемость. Это связано как с ростом спроса на сервисные услуги, так и с отсутствием каких-либо ограничений на работу с деталями, поставляемыми в Россию по схеме параллельного импорта.
При этом автовладельцы стали реже обслуживаться в дилерских центрах, следует из данных «Автостата». В частности, с 2018 г. доля владельцев гарантийных автомобилей уменьшилась с 87,1% до 77,3% в этом году. При этом к помощи независимых станций техобслуживания (СТО) стали обращаться чаще: доля респондентов, которые отметили, что чаще обращаются к СТО, выросла в 1,5 раза — с 6,8% в 2018 г. до 11%.
Однако, по мнению главы сервисного направления Fresh Auto Ильи Иванского, в 2023 г. спрос на обслуживание в официальных дилерах может вырасти на 15-30%. Это касается в первую очередь российских и китайских производителей автомобилей, в то время как ушедшие из России компании столкнутся с падением активности, подчеркнул директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.
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