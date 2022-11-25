С начала года спрос на покупку автосервисов вырос в пять раз

По данным «Авито», наиболее высокие темпы роста были зафиксированы в Краснодаре, где спрос на автомастерские вырос в 17 раз, в Екатеринбурге (в 14 раз), Казани, Перми, Саратове и Красноярске (в 10 раз). Помимо этого, высокий спрос на готовый автосервисный бизнес наблюдался также в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), а также Новосибирске (в 8,5 раза). Предложение же объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом автомобилей, в среднем выросло вдвое.