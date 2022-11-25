Финляндия решила вернуть России арестованные грузовые вагоны
Правительство Финляндии решило вернуть России грузовые вагоны, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, сообщает пресс-служба торгового представительства РФ в стране.
«Уполномоченными органами Финляндской Республики принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 г. в списках задержанной техники числилось более 800 единиц груженых и порожних вагонов», — говорится в сообщении.
В торгпредстве добавили, что финское агентство транспорта и связи (Traficom), а также местные железнодорожные операторы ранее направили соответствующую просьбу в министерство иностранных дел Финляндии. Дело в том, что содержание большого количества вагонов требовало существенных финансовых затрат.
В связи с этим 15 ноября МИД Финляндии принял решение о «возврате арестованного имущества в исключительном порядке по соображениям снижения издержек и рисков безопасности для транспортной системы страны».
В пресс-службе отметили, что российские компании уже начали получать уведомления о снятии ареста с вагонов в Финляндии. Доставкой вагонов в Россию занимаются финские железнодорожные операторы. При этом там призвали компании, чьи вагоны были арестованы, но которые не получили такие уведомления, обратиться в торгпредство.
22 ноября «Ведомости» писали, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. По данным операторов, совокупно на Украине и в Финляндии застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд руб.