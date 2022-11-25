Финляндия решила вернуть России арестованные грузовые вагоны

В пресс-службе отметили, что российские компании уже начали получать уведомления о снятии ареста с вагонов в Финляндии. Доставкой вагонов в Россию занимаются финские железнодорожные операторы. При этом там призвали компании, чьи вагоны были арестованы, но которые не получили такие уведомления, обратиться в торгпредство.