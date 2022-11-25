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Бизнес

Финляндия решила вернуть России арестованные грузовые вагоны

Ведомости

Правительство Финляндии решило вернуть России грузовые вагоны, которые были арестованы в рамках антироссийских санкций, сообщает пресс-служба торгового представительства РФ в стране.

«Уполномоченными органами Финляндской Республики принято решение о возврате российской стороне грузовых вагонов, задержанных в рамках санкционных ограничений. По состоянию на начало ноября 2022 г. в списках задержанной техники числилось более 800 единиц груженых и порожних вагонов», — говорится в сообщении.

В торгпредстве добавили, что финское агентство транспорта и связи (Traficom), а также местные железнодорожные операторы ранее направили соответствующую просьбу в министерство иностранных дел Финляндии. Дело в том, что содержание большого количества вагонов требовало существенных финансовых затрат.

В связи с этим 15 ноября МИД Финляндии принял решение о «возврате арестованного имущества в исключительном порядке по соображениям снижения издержек и рисков безопасности для транспортной системы страны».

В пресс-службе отметили, что российские компании уже начали получать уведомления о снятии ареста с вагонов в Финляндии. Доставкой вагонов в Россию занимаются финские железнодорожные операторы. При этом там призвали компании, чьи вагоны были арестованы, но которые не получили такие уведомления, обратиться в торгпредство.

22 ноября «Ведомости» писали, что Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. По данным операторов, совокупно на Украине и в Финляндии застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд руб.

Ранее по теме: Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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