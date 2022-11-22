Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в одной из операторских компаний и подтвердили еще два владельца подвижного состава. На долю членов СОЖТа приходится более 70% парка грузовых вагонов, зарегистрированных в России. «Ведомости» направили запрос в союз.