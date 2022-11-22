Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке.
Черная пятница -28%

Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны

Операторы оценили свои убытки в 32 млрд рублей, которые им вряд ли возместят
Ксения Потаева
Дефицита вагонов на сети в России сейчас нет, поэтому денежная компенсация операторам не столь необходима / Павел Лисицын / РИА Новости

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в одной из операторских компаний и подтвердили еще два владельца подвижного состава. На долю членов СОЖТа приходится более 70% парка грузовых вагонов, зарегистрированных в России. «Ведомости» направили запрос в союз.

По данным операторов, совокупно на Украине и в Финляндии застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд руб., следует из слов источников «Ведомостей». Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет порядка 1,2 млн единиц. Соответственно, на территории Украины и Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных