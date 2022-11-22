Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны

Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоныОператоры оценили свои убытки в 32 млрд рублей, которые им вряд ли возместят
Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил Минтрансу подготовить проект постановления для компенсации операторам подвижного состава убытков из-за удержания части парка их грузовых вагонов на Украине и в Финляндии. Об этом рассказал «Ведомостям» источник в одной из операторских компаний и подтвердили еще два владельца подвижного состава. На долю членов СОЖТа приходится более 70% парка грузовых вагонов, зарегистрированных в России. «Ведомости» направили запрос в союз.
По данным операторов, совокупно на Украине и в Финляндии застряло около 16 000 российских вагонов. Максимальную сумму компенсации за их потерю они оценивают в 32 млрд руб., следует из слов источников «Ведомостей». Общее количество грузовых вагонов, принадлежащих российским операторам, составляет порядка 1,2 млн единиц. Соответственно, на территории Украины и Финляндии задержано чуть больше 1% от общего парка грузовых вагонов России.